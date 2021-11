Tornando alle menzioni su Instagram, i modelli di punta sono Ford Mustang (14 milioni) seguita da Bmw M3 (6.2 milioni) Toyota Supra, Jeep Wrangler e Range Rover che al netto dei 4 milioni abbondanti di mentions, ha staccato gli altri modelli per numero complessivo di ricerche (21.850.00). Al capitolo followers totali il podio è completato da Bmw e Lamborghini (entrambe sopra quota 30 milioni). mentre a fronte degli “appena” 8.5 milioni di followers, il costruttore californiano è saldamente al comando del numero nel numero di ricerche effettuate dagli utenti (più di 67 milioni) nel periodo gennaio – giugno 2021. Una cifra che ribadisce lo strapotere Tesla, nel destare curiosità ed incessante dibattito tra gli internauti.

Nella classifica dei marchi prediletti dalle nazioni del mondo, dominano per distacco Toyota con 46 paesi e la casa di Elon Musk (41) davanti a Mercedes (16), Bmw (13), Hyundai (13) e Honda (9) seguite da Chevrolet e Volkswagen entrambe a quota 5. Messa su mappa, la geografia fisica delle preferenze numeriche vede Tesla occupare tutto il Nord America e mezza Europa (Germania e UK incluse), la casa di Stoccarda è predominante nell’Africa settentrionale, Hyundai in Russia ed Asia Centrale mentre le nazioni pro-Toyota, risultano equamente distribuite su tutto il globo.

I seguaci del costruttore tedesco ammontano ad oltre 33 milioni ed i numeri sopra citati nel sito comparethemarket.com, sono parte di una più ampia statistica on-line dedicata a volumi di ricerche, interazioni e followers registrate da internet e sulla piattaforma social. Le cifre dello studio sono suddivise in varie categorie ed in quella focalizzata su quali produttori hanno meglio scalato le attenzioni della rete negli ultimi sei mesi, i nomi di riferimento sono Subaru (+14.61%), Tesla (+14.26%) e Dacia (+11.93%).

Secondo il nuovo studio Automotive Index dedicato alle vetture più popolari del 2021, Volkswagen è il marchio automotive più cercato dagli italiani, Bmw detiene il primato degli hashtag su Instagram (quasi 60 milioni di posts) mentre Tesla è la migliore per tasso d’interazione (3.5%) e Mercedes la casa con più followers.

