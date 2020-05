Volkswagen investirà 2 miliardi di euro in due società cinesi del comparto dell’auto elettrica.

Il gruppo tedesco rileverà il 50% di JAG, controllata dalla statale JAC Motors, e aumenterà il peso della jv JAC Volkswagen dal 50% al 75% per circa 1 miliardo. In aggiunta, si legge in una nota, la compagnia rileverà il 26% di Gotion High-Tech, produttore di batterie, per 1,1 miliardi. La Cina vale il 40% delle vendite globali di Volkswagen ed è il principale mercato delle quattro ruote del pianeta, con la leadership anche nell’elettrico.

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram