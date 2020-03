L’emergenza coronavirus e le sue ricadute sui conti di Volkswagen potrebbero mettere a rischio i bonus per 18.000 manager del gruppo Volkswagen nel mondo. Lo riferisce Der Spiegel in un’anticipazione del numero in uscita domani. I bonus per i manager dei marchi VW, Škoda e Porsche dovrebbero aumentare quest’anno del 12% rispetto all’anno precedente, grazie ai risultati record del Gruppo. Mentre all’Audi dovrebbero aumentare del 13%, alla Bentley del 27% e alla Seat del 30%. Nel complesso la retribuzione variabile per i dirigenti al di sotto Consiglio di amministrazione del gruppo ammonta a più di un miliardo di euro. Per il 2019 VW è vincolata dalle sue promesse, ma il direttore finanziario Frank Witter questa settimana ha dichiarato che la garanzia della liquidità è una priorità. Se la crisi continua a peggiorare, dice un manager VW, potrebbe essere necessario rivedere gli impegni sui bonus.

