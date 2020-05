Dopo o stop forzato delle concessionarie Volkswagen propone al pubblico italiano l’interessante promozione ‘for free’ dedicata a cinque modelli di successo della marca tedesca. Si tratta di una formula di noleggio per privati che, a fronte di un anticipo contenuto, comprende nel canone mensile tutti i servizi di gestione dell’auto, a cui si aggiunge il ‘regalo’ delle tre prime rate. Con Noleggio Volkswagen 36 mesi tutto incluso, la city car Up! costa 239 euro al mese, la compatta tecnologica Polo 259 euro al mese, il city suv T-Cross 269 euro al mese e il crossover compatto T-Roc da 279 euro al mese. A questo si aggiunge la promozione relativa all’ultima generazione dell’icona Volkswagen, la nuova Golf 8 che in versione eTSI mild hybrid costa 289 euro al mese. Tutto ciò che riguarda la gestione del veicolo è incluso nel canone mensile di Noleggio Volkswagen: RCA, assicurazione furto e incendio, copertura danni propri e di terzi, atti vandalici, cristalli ed eventi naturali, tutela conducente e manutenzione ordinaria e straordinaria presso tutta la rete ufficiale Volkswagen. Ma anche assistenza stradale 24/7, bollo, immatricolazione e messa su strada, gestione multe e spese amministrative e perfino la protezione con sistema a radiofrequenza per il recupero del veicolo. Nel dettaglio la promozione – che si riferisce alla formula Noleggio Volkswagen 36 mesi, con le prime tre rate in omaggio – prevede per nuova Up! in versione Move 5 porte 1.0 60 Cv 30.000 km di percorrenza compresi, un anticipo di 3.350 euro e rate mensili da 239 euro. La dotazione di serie di Move Up! include cerchi in lega da 15 pollici, luci diurne a Led, climatizzatore manuale, cruise control, Lane Assist con correzione di sterzata, radio Composition Phone con Bluetooth, Traffic Sign Recognition, telecamera posteriore Rear View con sensori di parcheggio posteriori, sistema Seat Occupancy Recognition e We Connect Go L’offerta dedicata alla Polo è relativa alla versione Comfortline 1.0 EVO 80 Cv e include 45.000 km di percorrenza, prevede un anticipo di 2.700 euro con rate da 259 euro. La dotazione di serie include cerchi in lega da 15 pollici, climatizzatore manuale, Fatigue Detection, Front Assist con frenata di emergenza City Emergency Brake e riconoscimento pedoni, limitatore di velocità, luci diurne a Led, radio Composition Media da 8 pollici con ricezione DAB+, volante multifunzione e We Connect Go. Nel caso del city suv T-Cross la versione interessata alla promozione è la Urban 1.0 TSI 95 Cv e prevede 45.000 km inclusi, anticipo di 3.550 euro e rate da 269 euro. I principali equipaggiamenti di serie sono sistema di controllo dell’angolo cieco Blind Spot Detection, climatizzatore manuale, display multifunzione, e-Call – servizio chiamata d’emergenza, fari posteriori a Led, Fatigue Detection, Front Assist con frenata di emergenza City Emergency Brake e riconoscimento pedoni e ciclisti, Lane Assist con correzione di sterzata, limitatore di velocità, luci diurne a Led, radio Composition Media da 8 pollici con ricezione DAB+, Rear Traffic Alert, sedile posteriore scorrevole (14 cm), sistema di protezione proattivo, specchietti retrovisori esterni regolabili e riscaldabili elettricamente e We Connect Go.

L’offerta per il crossover compatto T-Roc Style 1.0 TSI 115 Cv include anch’essa 45.000 km, a fronte di un anticipo di 4.250 euro e rate da 279 euro. Sono presenti di serie include App-Connect, bracciolo anteriore con due porte USB, Car Net Guide & Inform (durata 3 anni), cerchi in lega da 17 pollici, cruise control adattivo ACC, fendinebbia, Front Assist con frenata di emergenza City e riconoscimento pedoni, luci diurne e gruppi ottici posteriori a Led, Lane Assist con correzione di sterzata, sensori di parcheggio anteriori e posteriori Park Pilot, radio Composition Media da 8 pollici con ricezione DAB+ e volante multifunzione rivestito in pelle. Come già annunciato la promozione riservata alla nuova Golf 8 ibrida – versione 1.5 eTSI mild hybrid EVO ACT 150 Cv DSG Life – include una percorrenza di 45.000 km a fronte di 5.000 euro di anticipo e rate da 289 euro al mese.

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram