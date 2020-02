Volvo Cars ha venduto nel mondo 45.752 automobili a gennaio, registrando un calo del 9,7% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. I volumi di vendita del mese scorso hanno risentito dell’introduzione di alcune novità a livello fiscale in Svezia e della flessione registrata sul mercato cinese.

Nonostante la frenata di gennaio, Volvo Cars continua a pronosticare un incremento dei volumi globali per l’intero esercizio 2020.

In dettaglio, nel corso del mese analizzato è rimasto invariato l’andamento positivo delle vendite dei pluripremiati modelli suv di Volvo Cars, che hanno rappresentato il 67,9% delle vendite complessive della casa automobilistica con un totale di 31.057 esemplari. La XC60 si è confermata ancora una volta il modello più venduto della Casa svedese, seguita da XC40 e XC90.

Bene invece le vendite della gamma Recharge di modelli ricaricabili di VolvoCars che hanno registrato in gennaio un incremento del 63,3% rispetto allo stesso mese dello scorso esercizio, rappresentando il 13,5% di tutti i modelli venduti nel mese, contro il 7,5% registrato a fine gennaio 2019.

La casa automobilistica punta a portare al 20% la quota di modelli ibridi plug-in sul totale di auto vendute nel 2020.

‘Recharge’ è il nome che verrà utilizzato per tutte le automobili Volvo ricaricabili, con propulsore elettrico al 100% o ibrido plug-in.

Le vendite sul mercato statunitense sono state pari a 6.157 unità a gennaio, in aumento del 5,2% rispetto allo stesso mese dell’anno scorso. La XC90 si è affermata come modello più richiesto negli Stati Uniti, seguita da XC60 e XC40.

Le vendite in Cina sono diminuite del 16,2% in gennaio rispetto a gennaio 2019, per un totale di 10.015 unità. La XC60 prodotta localmente si è attestata come modello Volvo più venduto in questo mercato, seguito dalla berlina S90.

In Europa, invece, il calo è stato del 12,9% nel mese di gennaio rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Sul principale mercato europeo di Volvo Cars, la Svezia, le vendite hanno registrato una diminuzione in termini di volume pari al 31,9% a seguito dell’introduzione di nuove norme fiscali con validità a partire dal gennaio 2020.

