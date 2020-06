Due nuovi ingressi nella squadra design di Volvo Cars. La casa svedese ha infatti inserito di recente all’interno del suo team globale di Design Claudia Braun e Thomas Stovicek. Claudia Braun entra a far parte di Volvo Cars dopo un periodo lavorativo trascorso in Daimler Benz e sarà il nuovo Vice President Design responsabile di Colori e Materiali per la Casa svedese. Il suo ruolo prevede la responsabilità di stabilire la direzione strategica per quanto riguarda la scelta e l’utilizzo delle tonalità e dei materiali degli interni delle vetture a marchio Volvo e Polestar. In Daimler era responsabile della scelta dei colori e degli allestimenti per i marchi Mercedes, AMG e Maybach e in precedenza aveva svolto un ruolo importante nell’ambito della progettazione di tonalità e allestimenti presso Porsche.”Volvo è il marchio più elegante e sostenibile in assoluto – ha commentato la Braun – e corrisponde perfettamente alla mia visione del design sostenibile scandinavo e della scelta di un modo di vivere responsabile”.

Thomas Stovicek proviene invece da Facebook ed è entrato in Volvo Cars due anni fa. Di recente è stato chiamato da Volvo Cars a dirigere l’area della divisione Design legata alla user experience e all’interazione degli utenti con il brand. Nel suo ruolo, Stovicek supervisionerà lo sviluppo di tutte le interazioni digitali che i clienti possono avere con il marchio Volvo e con l’Azienda, che sia all’interno dell’auto, attraverso il sito web di Volvo Cars o tramite un’app. “Sono davvero entusiasta di lavorare per Volvo Cars proprio in questo momento – ha detto Stovicek – in cui l’industria automobilistica sta attraversando una fase di profonda trasformazione e le tecnologie e i processi di nuova concezione consentiranno lo sviluppo di nuove tipologie di prodotti e di servizi da offrire ai nostri clienti, oltre che un miglioramento continuo. Cambieranno anche le aspettative delle persone riguardo alla funzione delle automobili”.

