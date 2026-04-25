La vettura del brand premium di Dongfeng Motor Corporation garantisce un viaggio rilassante e senza compromessi. L’esperienza di bordo è centrata su comfort, tecnologia e controllo con l’accompagnamento di un grande piacere di guida

Voyah è il brand premium di Dongfeng Motor Corporation e Passion L ne costituisce l’espressione avanzata nel segmento delle berline elettrificate ed elettriche di fascia alta, posizionandosi al vertice della gamma. Il suo linguaggio stilistico si esprime con una linea allungata e aerodinamica, definita da linee fluide e da una firma luminosa continua, sofisticata sottolineatura di una visione peculiare del lusso contemporaneo.

Prestazioni al vertice

Lunga 5,125 metri, larga 1,99 metri e con un passo di 3,01 metri, Voyah Passion L protegge i suoi passeggeri dal caos del mondo esterno e assicura un benessere calibrato grazie a un isolamento acustico avanzato e a un comfort di alto livello. Il suo design innovativo presenta una calandra anteriore a 34 listelli cromati con al centro il marchio Voyah e gruppi ottici sottili a sviluppo orizzontale; posteriormente, la fascia luminosa a Led occupa tutta la larghezza della vettura. L’allestimento prevede il tetto panoramico di vetro con tendina parasole elettrica e vetri insonorizzati multistrato con spessore di 5 mm, oscurati posteriormente a tutela della privacy dei passeggeri.

Motorizzazione ibrida plug in

Il sistema propulsivo della versione ibrida plug-in (della vettura esiste anche una declinazione full electric) si basa su un motore 1500 turbo a benzina ad alta efficienza (pari al 45,18%, un valore da primato), con potenza di 105 kW-143 Cv e coppia massima di 220 Nm, e su due propulsori elettrici, uno anteriore con potenza di 150 kW-204 Cv e uno posteriore da 230 kW-313 Cv, che consentono di ottenere la trazione integrale. La potenza complessiva è di 485 kW-660 Cv, con una coppia massima totale di 915 Nm.

La batteria ha una capacità di 63 kWh che garantisce un’autonomia omologata Cltc di 410 km in modalità solamente elettrica, mentre quella complessiva, grazie anche alla presenza di un serbatoio della benzina con capienza di 51 litri, arriva a 1.400 km, con un consumo medio di 4,9 litri per 100 km (nel ciclo Cltc). Grazie all’architettura di sistema a 800 volt, la batteria può essere ricaricata alle colonnine rapide in corrente continua dal 20 all’80% della sua capacità in soli 12 minuti.

Tecnologia all’avanguardia

La Voyah Passion L è dotata di soluzioni tecnologiche di assoluta avanguardia che configurano la guida autonoma di Livello 4, già disponibile in Cina e predisposta per l’utilizzo in futuro anche sulle nostre strade. Il sistema avanzato di assistenza alla guida, basato sulla piattaforma Huawei Qiankun ADS 4, utilizza LiDAR ad alte prestazioni a 192 linee, 11 telecamere esterne, 3 radar a onde millimetriche in 4D, 12 radar a ultrasuoni e una telecamera interna per il monitoraggio del guidatore.

Sistemi Adas di assistenza alla guida

I sistemi di assistenza alla guida oggi disponibili in Europa comprendono il monitoraggio dell’angolo cieco, l’avviso di uscita di corsia, l’Emergency lane keeping assist (che entra in funzione quando rileva il pericolo di una collisione laterale), l’allarme per rischio di collisioni anteriori e posteriori, l’allarme per la distanza laterale, l’allarme e la frenata automatica per la presenza di traffico trasversale anteriore e posteriore, la frenata automatica di emergenza anteriore e posteriore, la frenata automatica di emergenza in presenza di ostacoli irregolari, la prevenzione dalle collisioni con ostacoli a bassa velocità, l’assistenza alla sterzata di emergenza e la protezione contro l’utilizzo accidentale del pedale dell’acceleratore.

Comfort di classe superiore

La struttura della Voyah Passion L è studiata per garantire il massimo comfort ai suoi passeggeri. Lo chassis è interamente realizzato in lega di alluminio; le sospensioni, anteriori a doppi bracci oscillanti e posteriori multilink a cinque leve, offrono l’effetto “Magic Carpet”, grazie agli ammortizzatori elettromagnetici e all’altezza del telaio regolabile automaticamente in base alla velocità (caratteristiche previste sulla versione AWD Ultra, che è anche più bassa di 17 mm rispetto alla AWD Max).

I freni sono a dischi ventilati sulle quattro ruote, con sistema di recupero dell’energia per la ricarica della batteria e assistenza per le partenze in salita e nelle discese; al guidatore è offerta la possibilità di scegliere tra cinque diverse modalità di marcia (Sport, Neve, Economy, Standard Comfort e Personalizzata). Quanto alle prestazioni, la Voyah Passion L raggiunge una velocità massima di 200 km/h e accelera da 0 a 100 km/h in 4,8 secondi.

Massimo comfort per i passeggeri

L’abitacolo è concepito per garantire il massimo comfort ai passeggeri, grazie a un isolamento acustico di alto livello e a finiture di qualità. La strumentazione è composta da un display full Lcd da 10,25 pollici, integrato da un head-up display ad alta definizione da 39 pollici; lo schermo centrale da 16,1 pollici, basato sull’architettura avanzata Huawei’s HarmonySpace 5.0, assolve alle principali funzioni di controllo, mentre i comandi vocali si basano sull’Intelligenza artificiale. Il volante è riscaldato, mentre i rivestimenti sono realizzati con morbida pelle scamosciata e impiallacciature di vero legno; l’illuminazione ambientale diffusa prevede 256 combinazioni di colori, la climatizzazione automatica è regolabile in quattro zone differenti e prevede un Air quality management system con purificatore d’aria, generatore di ioni negativi, diffusore di fragranze e filtro per il PM 2.5.

Impianto audio ad alte prestazioni

L’impianto audio Voyah Sound utilizza 23 speaker, oltre a un altoparlante dedicato nell’appoggiatesta del guidatore; sulla AWD Ultra è presente anche la funzione di cancellazione attiva del suono. Il sedile del guidatore è equipaggiato di regolazione elettrica a 14 vie, quello del passeggero anteriore a 12 vie ed entrambi sono dotati di memoria. Quattro sedili sono riscaldati e ventilati e dispongono della funzione massaggio con dieci punti di contatto; anche le sedute posteriori sono equipaggiate di regolazione elettrica. Il sedile del passeggero è munito della funzione Zero Gravity, che riduce la pressione sulla nuca, ottimizza la distribuzione del peso sulla seduta e migliora la circolazione sanguigna. A disposizione degli occupanti ci sono un vano refrigerato e riscaldato con capacità di 6,6 litri e una piastra per la ricarica wireless degli smartphone con potenza di 50 watt.

About Dongfeng Motor Corporation

Fondato nel 1969, con la sua sede principale a Wuhan, in Cina, è uno dei principali produttori automobilistici cinesi e ha espanso la sua presenza in Europa, offrendo una gamma di modelli che includono auto elettriche, Suv e veicoli commerciali. La vision di Dongfeng è diventare un leader globale nel settore automobilistico attraverso l’innovazione tecnologica e la sostenibilità ambientale. La sua mission è fornire ai Clienti veicoli di alta qualità che migliorino la mobilità e la vita quotidiana, contribuendo al progresso sociale e ambientale.

Dongfeng Motor Company è presente in Europa con i marchi Dongfeng, MHero e Voyah. DF Motor Italia srl opera su mandato diretto di Dongfeng Motor Corporation dal 10 maggio 2025.