(ANSA) – ROMA, 12 GIU – Ford e Volkswagen Group hanno finalizzato i piani per una serie di progetti comuni annunciati per la prima volta dalle case automobilistiche un anno fa.

Tra questi è previsto lo sviluppo congiunto di veicoli commerciali, la condivisione di una piattaforma EV modulare e il co-investimento nella startup di tecnologia autonoma Argo AI.

Nel settore dei veicoli commerciali, la VW ha finalmente confermato che il suo pick-up Amarok di medie dimensioni di prossima generazione previsto per il 2022 sarà basato sulla stessa piattaforma del prossimo Ford Ranger che uscirà nel 2021.

Un ‘bozzetto’-teaser per l’Amarok rivela un aspetto un po’ aggressivo per il nuovo pickup. Con molta probabilità, la VW rimarrà fedele al design dell’abitacolo dell’attuale Amarok lanciato nel 2010.

Ford costruirà l’Amarok per la VW, solo per i mercati sudamericani, europei e africani, sebbene sia la Ford che la VW abbiano lasciato la porta aperta per poter essere venduta negli Stati Uniti. L’ultimo pickup VW venduto negli Stati Uniti fu il piccolo Rabbit che uscì nel 1984. L’Amarok rimane un’importante targhetta della gamma VW. La casa automobilistica ha venduto 68.010 unità del modello nel 2019, sebbene in calo rispetto agli 88.950 dell’anno precedente.

VW costruirà anche un nuovo veicolo commerciale per Ford, in questo caso un piccolo furgone basato sul Caddy. Il furgone probabilmente sostituirà l’attuale Transit Connect nella gamma Ford.

Il gruppo di Wolfsburg venderà anche a Ford una piattaforma EV modulare. La piattaforma è il progetto MEB di VW che ha debuttato nell’ID 3. Ford utilizzerà la piattaforma per uno o più veicoli elettrici che saranno venduti in Europa, il primo dei quali è previsto nel 2023.

