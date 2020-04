La Volkswagen continua a portare avanti i suoi progetti che puntano sul segmento delle berline (tre volumi) per il mercato cinese dopo che lo scorso anno il colosso di Wolfsburg ha venduto 1,6 milioni di sedan compatte. Un ottimo risultato che – secondo quanto riporta il sito Carbuzz – mette in rilievo l’idea (del marchio tedesco) secondo la quale ogni mercato ha la sua carrozzeria di riferimento. E così se i texani sono appassionati di grossi camion e pick up come Ram e Ford, le mire dei clienti orientali sono decisamente differenti. Il pubblico del Sol Levante infatti è molto più propenso all’acquisto di berline compatte che rappresentano quasi un terzo di tutte le consegne. Al contrario, invece, in America sono state poco più di 100mila le unità di Jetta vendute. In Cina, il marchio tedesco offre non meno di sei differenti berline per soddisfare l’esigenza di un mercato che valorizza i bagagliai ampi e gli abitacoli spaziosi, enfatizzando molto meno i suv che sono invece apprezzatissimi altrove. Questa notizia arriva proprio quando la Cina si sta lentamente riprendendo dalla pandemia di Covid-19, che ha costretto alla chiusura generalizzata degli impianti di produzione automobilistica. Ora, tuttavia, – si precisa sul sito online – Volkswagen afferma che la maggior parte dei suoi stabilimenti con sede in Cina sono di nuovo attivi e funzionanti.

A fare da apripista in questo contesto la berlina Lavida, un prodotto nato dalla jv SAIC-Volkswagen e giunto alla sua terza generazione. Solo l’anno scorso, 491.000 unità della Lavida sono state consegnate in Cina, il che la rende ”il modello più venduto di tutti i produttori nel 2019”. FAW-Volkswagen è l’altra joint venture del marchio tedesco in Cina, e tra i suoi successi si annovera la berlina Bora che è stata venduta in 323.400 unità l’anno scorso. Come la Lavida, anche una versione elettrica di questa berlina è venduta su questo mercato.

Inoltre lo scorso anno in Cina è stato lanciato il sub-brand Jetta: il nome vive nel nuovo sotto-marchio lanciato in Cina l’anno scorso. La Jetta VA3 (tre volumi) ha venduto 145.000 unità nell’arco del 2019.

 È interessante inoltre notare che un sondaggio condotto dall’istituto di ricerche Ipsos il mese scorso ha indicato che un numero maggiore di cinesi intende acquistare un’auto nei prossimi sei mesi. Dei 1.620 intervistati, due terzi prevedono di farlo, con la ragione secondo la quale un’auto privata fornisce meno esposizione alle infezioni rispetto ad altre forme di trasporto. Mentre l’effetto di Covid-19 sull’industria automobilistica è stato in gran parte negativo, questo sondaggio indica un inaspettato rialzo una volta che gli impianti di produzione del mondo sono tornati alla piena produttività.

Quindi sì, la berlina non solo sopravvive, ma è un attore importante per i principali marchi del mercato cinese. E se altrove, come per esempio negli Usa, queste vetture ‘cadono in disgrazia’, in Cina le tre volumi continuano ad accumulare grandi numeri.

