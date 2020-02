Il Gruppo Volkswagen ha istituito il proprio Carbon Fund. Sovvenzionato con 25 milioni di euro l’anno, il nuovo fondo istituito a febbraio è a disposizione di tutte le dodici marche del Gruppo per finanziare progetti per la protezione del clima promossi da ognuna nelle rispettive sedi in tutto il mondo. Per il 2020, intanto, sono già stati selezionati oltre 100 nuovi progetti.

Nel dettaglio, le risorse vengono messe a disposizione per progetti che consentano tagli alla CO2, il miglioramento dell’efficienza energetica o comunque un risparmio di energia.

L’iniziativa ha anche lo scopo di accelerare l’innovazione e di rafforzare modelli di business vecchi e nuovi. Il requisito essenziale per poter ricevere il sostegno del Fondo è uno: il progetto deve essere scalabile e trasferibile ad altre location del Gruppo. Tra i progetti volti a supportare la protezione del clima quello dell’illuminazione a Led che ha previsto l’implementazione in nove siti produttivi di illuminazione a LED con un risparmio di 116.000 tonnellate CO2 all’anno. A Kassel, inoltre le unità refrigeranti esistenti sono in corso di sostituzione con sistemi più efficienti; ad oggi ne sono state rimpiazzate oltre 150. I nuovi sistemi servono a raffreddare macchinari e mandrini e riducono considerevolmente il consumo di energia in confronto alle unità refrigeranti utilizzate in precedenza. Inoltre il calore immesso nella rete idrica di raffreddamento si riduce del 23% e gli intervalli fra le manutenzioni e le riparazioni sono più lunghi e meno costosi.

Nel 2019 sono stati aggiornati 13 impianti per un totale di 1.350 tonnellate di CO2 risparmia annualmente. Altro progetto è quello che riguarda l’installazione di nuove pompe a basso consumo energetico, con una cosiddetta ottimizzazione della curva. Il progetto è stato avviato l’1 luglio 2019 e completato il 31 dicembre (riduzione totale di CO2: 2.000 tonnellate all’anno). Per quanto riguarda invece la verniciatura e l’asciugatura delle auto, nel sito di Hannover Volkswagen ha installato un sistema di controllo del flusso volumetrico legato al carico.

Questa tecnologia è stata testata e potrà essere esportata anche in altri stabilimenti nei prossimi anni. Il sistema di controllo permette di risparmiare circa 1.200 tonnellate di CO2 all’anno.

In aggiunta, nell’ambito del progetto sono state implementate altre misure che per la fine dell’anno avranno consentito di tagliare 1.800 tonnellate di anidride carbonica.

Per il lavaggio, poi, circa 30 sistemi sono stati tecnicamente aggiornati con cosiddetti convertitori di frequenza. (2.900 tonnellate CO2 in meno all’anno). Infine, per quanto riguarda gli altri processi produttivi, si è provveduto ad installare una moderna tecnologia di regolazione della temperatura su tre macchine per pressofusione. Durante il processo è importante riscaldare o raffreddare le giuste aree della matrice nel momento corretto. A questo scopo negli stampi sono presenti fino a 40 circuiti di raffreddamento o riscaldamento. Grazie a sensori di flusso e temperatura, la nuova tecnologia riesce a distribuire il calore in modo così intelligente da permettere ingenti risparmi di energia grazie al recupero del calore interno. Il progetto è stato implementato nella seconda metà del 2019 (riduzione di CO2: 2.500 tonnellate all’anno).

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram