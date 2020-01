È stata la Volkswagen più venduta in Italia nel 2019, scelta da quasi 40.000 clienti; un risultato che l’ha portata nella ‘Top 10′ assoluta dei modelli più popolari. Ora T-Roc diventa protagonista di una campagna di comunicazione ideata e prodotta in Italia, che reinterpreta con ironia lo spirito del primo crossover compatto Volkswagen. La campagna riporta l’offerta che propone la T-Roc 1.0 TSI 115 CV in allestimento Style a 189 euro al mese con PVV (TAN 3,99%, TAEG 5,08%). Cuore del claim di comunicazione, sono due spot televisivi che vedono protagonisti due bambini dallo spirito determinato e un po’ sfrontato. In onda sulle principali reti televisive nazionali dal 10 gennaio, questi video mostrano due giovani che, grazie alla loro intraprendenza, riescono a impressionare gli amici fingendo una parentela con due proprietari di una T-Roc. Alla comunicazione televisiva, la campagna affianca spot radiofonici altrettanto inusuali e ironici, in cui la T-Roc arriva a mettersi in competizione con prodotti di altre categorie merceologiche: nello specifico snack, compagnie telefoniche, bibite, detersivi e farmaci analgesici. Con questa campagna, la Volkswagen propone una promozione che permette di avere la T-Roc 1.0 TSI 115 CV in allestimento Style a 189 euro al mese con un anticipo di 4.000 euro, grazie alla formula Progetto Valore Volkswagen (PVV). Per il 2020, la gamma della T-Roc si aggiorna con alcune modifiche agli interni, caratterizzati da nuovi pannelli porta rifiniti con inediti rivestimenti. La gamma motori è composta dai benzina 1.0 TSI 115 CV e 1.5 TSI ACT (Active Cylinder Technology, gestione attiva dei cilindri) 150 CV, e dai Turbodiesel 1.6 TDI SCR 115 CV e 2.0 TDI SCR 150 CV, quest’ultimo disponibile anche con trazione integrale 4MOTION. Tutti hanno il cambio manuale a 6 rapporti, mentre l’automatico a doppia frizione DSG a 7 rapporti è disponibile con le due unità da 150 CV. Al vertice, lo 0-100 km/h in 4,8 secondi e la velocità massima di 250 km/h della T-Roc R: associato al cambio DSG a 7 rapporti e alla trazione integrale 4MOTION, il potente 2.0 TSI eroga ben 300 CV. Porte aperte in concessionaria il 25 e 26 gennaio.

