Wayne Griffiths, attualmente vicepresidente vendite e marketing di Seat e CEO di Cupra, è stato nominato anche presidente del consiglio di amministrazione del brand sportivo del Gruppo Seat.

Griffiths, nato nel Regno Unito nel 1966, va così a completare il CdA composto da Carsten Isensee, Seat acting president e vicepresidente finance e IT, Axel Andorff vicepresidente ricerca e sviluppo Seat e Luis Comas vicepresidente servizi legali e governance Seat.

La carriera professionale di Griffiths è da sempre legata al Gruppo Volkswagen: è iniziata nel 1989 in Audi AG a Ingolstadt – dove ha lavorato per 23 anni – ed è proseguita on un’esperienza di due anni in Seat, dal 1991 al 1993, per poi continuare nuovamente nel marchio tedesco, dove Griffiths ha ricoperto diverse posizioni di responsabilità nella nuova divisione commerciale in diversi mercati. Nel 2016 è stato nominato vicepresidente vendita e marketing Seat e nel gennaio 2019 ha assunto la posizione di CEO di Cupra.

