Il più grande camper del mondo è di Will Smith: L’attore americano è proprietario di un motorhome, The Heat, del valore di 2,5 milioni di dollari. All’interno le comodità di una villa: due piani su 22 ruote. Una vera e propria abitazione. All’interno una cucina e una sala da pranzo. Tra le varie stanze una postazione per il trucco perchè The Heat non è solo oggetto di lusso, serve all’attore per lavorare: presenti un ufficio e un salotto dotato di un enorme guardaroba, utilizzabile sia per i costumi di scena sia per i vestiti personali, magari da indossare in qualche occasione di gala o in qualche uscita tra un impegno sul set e l’altro.

Al piano superiore la parte dedicata al relax, come il bagno di lusso con una doccia dotata di sauna. Non lontano si trova invece la sala cinema personale, con 30 posti a sedere. Letteralmente un cinema in un camper: uno sfizio che ben pochi al mondo possono dire di avere, ottenuto tramite un lavoro di tecnologia e precisione. Per dare agli spettatori la possibilità di vedere il film su uno schermo a discesa da 100” infatti la ditta realizzatrice del camper ha installato un meccanismo che solleva il piano superiore di un metro.