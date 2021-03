ROMA – Xiaomi, il colosso cinese della tecnologia che ha sviluppato intorno agli smartphone un ecosistema che va dai monopattini elettrici ai climatizzatori, fino agli elettrodomestici da cucina ha annunciato l’ingresso nel mercato dell’auto elettrica. Come ha comunicato agli investitori, il consiglio di amministrazione della Società ha deciso di creare una consociata interamente controllata per gestire il business dei veicoli elettrici intelligenti. La fase iniziale dell’investimento sarà di 10 miliardi di rmb, (1,3 miliardi di euro) per un importo totale dell’investimento nel corso dei prossimi 10 anni stimato in 8,5 miliardi di euro.

Lei Jun, amministratore delegato del gruppo, sarà amministratore delegato del settore dei veicoli elettrici intelligenti.

Advertisements