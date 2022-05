Il trasporto merci su strada si sta adoperando per un futuro sempre più attento alla sostenibilità. In virtù di questo nuovo approccio, tutti gli attori del settore sono alla ricerca di soluzioni per raggiungere uno scenario a emissioni zero nel medio periodo.

Perseguono questi obiettivi verso la decarbonizzazione, Teleroute e Wtransnet, che sono parte di Alpega Group la cui base clienti comprende la più grande comunità di trasporto in Europa, con oltre 85.000 professionisti collegati in tempo reale per ottimizzare le rotte e migliorare i margini di business.

Con Alpega e Iveco, che condividono gli stessi valori, i produttori italiani hanno scelto come partner strategico per l’eco-mobilità la principale azienda globale di servizi software. Si uniranno al cluster dei partner Iveco che si affermano nei servizi energetici e dei sistemi che alimentano i trasporti elettrici e a zero emissioni, promuovendo tecnologie e soluzioni sostenibili.

Le due aziende uniranno le forze nell’Agenda 2030, prestando maggiore attenzione alla sostenibilità e riducendo le pressioni sui costi, promuovendo lo sviluppo e l’impiego di veicoli elettrici, creando un futuro più rispettoso dell’ambiente. Inoltre, la digitalizzazione e lo sviluppo di sistemi intelligenti, come quelli già erogati da Alpega, giocheranno un ruolo chiave nella partnership.

La partnership estende l’accordo di collaborazione siglato nel 2021, grazie al quale Alpega offre ai clienti di Iveco in Italia e Spagna un accesso promozionale alla sua borsa carichi, Teleroute e Wtransnet.

L’obiettivo è fornire alle aziende di trasporto la possibilità di gestire i propri camion in modo più efficiente per ridurre i chilometri a vuoto migliorando al tempo stesso la loro impronta di carbonio.

Fabrice Douteaud, General Manager di Freight Exchange di Alpega Group, ha commentato: <<La decisione di Iveco di sceglierci come partner strategico sottolinea il nostro impegno a realizzare un sistema di trasporto merci su strada sostenibile ed efficiente. Entrambe le aziende si sono impegnate a ridurre l’impronta di carbonio dei propri clienti e grazie a questa iniziativa potranno compiere ulteriori progressi verso il raggiungimento dell’obiettivo di emissioni zero>>.

Fabrizio Conicella, Iveco Head of Digital and Advanced Technologies ha dichiarato: <<La partnership con Alpega, che si inserisce all’interno della strategia ESG di Iveco Group, conferma il proposito di Iveco di fornire alle aziende di trasporto servizi digitali specificamente progettati per aumentare la produttività dei veicoli, riducendo il consumo di carburante e migliorando la sostenibilità aziendale>>.