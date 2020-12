Advertisements

ROMA – Oliver Zipse, presidente del consiglio di amministrazione del gruppo Bmw, guiderà Acea – l’associazione dei costruttori automobilistici europei, il prossimo anno (la sua carica sarà rinnovabile una volta sola). Lo riferisce una nota, spiegando che Zipse è stato nominato presidente nel corso di un meeting del board di Acea. A partire da gennaio, assumerà la presidenza di Aceaal posto di Michael Manley, ceo di Fiat Chrysler Automobiles.“Il 2021 sarà un anno fondamentale per l’industria automobilistica dell’Ue nella transizione verso la mobilità sostenibile”, ha affermato Zipse. “Questa aspirazione – ha proseguito – si scontra con la pandemia Covid-19, che ha colpito duramente l’economia globale e il nostro settore. Tuttavia, siamo convinti della necessità di unire le forze in tutti i settori e con i leader politici per ottenere il massimo impatto nella lotta al cambiamento climatico”.Per Zipse, “tutte le parti coinvolte devono contribuire a questo obiettivo generale di riduzione delle emissioni. Un compito urgente è il lancio a livello europeo dell’infrastruttura di ricarica per garantire l’usabilità quotidiana dei veicoli elettrici per i clienti in tutti gli Stati membri. Inoltre, dobbiamo utilizzare le ultime innovazioni su tutta la gamma di tecnologie di trasmissione per soddisfare tutte le richieste dei clienti”.