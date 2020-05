500 Renault ZOE disponibili per il noleggio 24 ore su 24, 7 giorni su 7, a Parigi e Clichy. E c’è anche un’App mobile scaricabile gratuitamente per prenotare, prendere e restituire i veicoli facilmente. Ottime le tariffe…

Il Gruppo Renault, nonostante l’inevitabile rallentamento del processo di elettrificazione a causa del Coronavirus, non molla un colpo e prosegue lo sviluppo operativo del servizio di car sharing ZITY a Parigi. Una flotta di 500 Renault ZOE al 100% elettriche è stata proposta, a partire dallo scorso 20 maggio, in free-floating ai parigini. L’attivazione di questa offerta, annunciata già a marzo e sospesa a causa delle misure di confinamento, avviene nel pieno rispetto delle raccomandazioni del protocollo sanitario nazionale per l’uscita dal confinamento, stabilito dal Ministero dei Trasporti.

Tutti i numeri di ZITY. Il servizio è disponibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 a Parigi e Clichy;

l’iscrizione è gratuita e convalidata entro 24/48 ore, senza obbligo di abbonamento né tempo forfettario minimo o massimo. Tariffa di lancio pari a 0,29 euro al minuto. Sono previste anche delle tariffe forfait per l’utilizzo prolungato:

* Forfait a tempo, con tariffe fisse, per l’uso prolungato: 24 ore: 35 euro; 48 ore: 55 euro; 72 ore: 65 euro.

I vantaggi del servizio Zity. Grazie all’App mobile ZITY, gli utenti possono visualizzare su una mappa, a qualsiasi ora del giorno e della notte, il veicolo più vicino alla loro posizione. La prenotazione è immediata e le porte del veicolo si sbloccano tramite l’App. Per concludere il noleggio, il veicolo deve essere parcheggiato a Parigi, in qualsiasi posto pubblico in superficie, e chiuso a chiave.

Le vetture offrono 5 posti veri e sono dotate di parking camera, sensori di prossimità, GPS, touchscreen e Cruise Control. Oltre 150 veicoli sono dotati di sedili per bambini e sono immediatamente reperibili tramite l’App mobile senza costi supplementari.

Un livello di batteria garantito, visualizzabile grazie alla tecnologia a bordo di Renault ZOE ZITY, consente di trasmettere in tempo reale tutte le informazioni del cruscotto, compreso il livello della batteria. Al di sotto del minimo richiesto, il veicolo non è più disponibile per il noleggio e viene recuperato velocemente dai team ZITY per effettuare la ricarica.

Disponibilità e posizionamento smart dei veicoli: l’alto livello di autonomia della batteria di ZOE consente ricariche meno frequenti e, di conseguenza, la disponibilità di un maggior numero di veicoli per le strade. La piattaforma informatica di ZITY, permette di riposizionare velocemente e in modo smart i veicoli dopo la manutenzione. Ciò dà all’utente la garanzia di trovare un’auto disponibile facilmente e a breve distanza.

Il protocollo sanitario. Durante gli interventi di ricarica e manutenzione, procedono sistematicamente, per ogni singolo veicolo, alla sanificazione (con soluzioni antivirali ed antimicrobiche) delle parti che vengono a contatto con le mani degli utenti.

Durante il processo di prenotazione è, poi, raccomandato agli utenti del servizio di indossare la mascherina, di lavarsi le mani con sapone o gel idroalcolico prima e dopo ogni percorso, e di rispettare le raccomandazioni e i gesti-barriera specificati dal Governo e dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per tutelare gli altri clienti, ma anche i team operativi.

