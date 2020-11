Arriva in radio l’8 dicembre, così come negli store e sulle piattaforme, il singolo “Trinity” apripista del progetto “Trinità – mezzo secolo” che nasce per celebrare mezzo secolo di storia della musica italiana nel cinema.

Il brano composto nel 1970 da Franco Micalizzi con il testo di Lally Stott oggi viene interpretato da Nusia e Frankie ed è contenuto nell’album “Feeling High” di Nusia in uscita lo stesso giorno su etichetta New Team Music distribuito da Believe.

"Mezzo secolo di Trinità, quanti ricordi – racconta – considerando che quando è stato girato i produttori lo consideravano un piccolo film da recupero, utilizzando set già attrezzati per molti altri film e usando il lungotevere, credo alla Magliana, per le sequenze a cavallo dei due protagonisti o tra le altre come, ad esempio, il campo dei mormoni, per le riprese, venne allestito in Abruzzo. Dopo mezzo secolo, questo fantastico film che sembra uscito ieri, se la ride essendo il maggior incasso in assoluto di tutti i tempi tra i film italiani. 'Lo chiamavano Trinità…' e credo che continueranno a chiamarlo così ancora almeno fino alla fine di questo secolo, ma non poniamoci limiti… Io che ho scritto le musiche di questo film campione di incassi – prosegue Micalizzi – mi ritengo molto fortunato poiché il successo del tema Trinity lo accompagnerà per sempre. Vorrei anche dirvi che ho saputo di un incredibile scoop giornalistico, pensate dopo mezzo secolo uno sconosciuto cronista ha scoperto chi cucinò sul set quei gustosi fagioli e, cosa più importante, è entrato in possesso della preziosa ricetta di quei gustosi fagioli di Trinità che tutti avremmo voluto assaggiare. Tranquilli, vi terremo al corrente…"

