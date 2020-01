IN RADIOVISIONE DALLE POSTAZIONI CARPISA e YAMAMAY ANCHE UNA VETRINA “STAGE” ALL’OMBRA DELL’ARISTON

IL RUOLO DELL’AGENTE SEGRETO “0081”.

I marziani tornano a Sanremo per la 70° edizione del Festival, e lo racconteranno dettagliatamente con oltre 100 ore di diretta in contemporanea radiotelevisiva su Radio Marte (fm, DAB+, web, app) e Radio Marte TV (655 dgt, web e app). Da lunedì 3 febbraio, fino alla finale, interviste con i protagonisti del Festival e gli artisti in gara, collegamenti esclusivi, aggiornamenti in tempo reale, scoop e rivelazioni, grazie ad una corposa squadra esterna collegata in diretta da due diverse postazioni in Via Matteotti (altezza statua Mike Bongiorno), ad appena pochi metri dal leggendario Teatro Ariston, realizzate in collaborazione con Carpisa e Yamamay.

Dal “Carpisa Studio”, si alterneranno gli speaker e gli ospiti in postazione:(con uno speciale “Ciao Brutti”, alle 07.00 del mattino da Sanremo),, coordinati tecnicamente da Gianluca Carbone e Paco. Ospite fissa, in qualità di opinionista e “lookologa” del Festival, la modella e showgirl, mentresarà costantemente a caccia di vip per le strade di Sanremo. Ancora mistero e curiosità, invece, sulla presunta presenza di un personaggio che, dall’interno dell’Ariston (una sorta di “talpa”), sarebbe pronto a svelare in anteprima retroscena e curiosità collegandosi senza preavviso, ed il cui nome sarebbe. Presente in postazione, anche un terminale, la società siciliana di rilevazione dei passaggi dei brani in tutte le emittenti radio italiane, da cui si potrà osservare l’andamento delle tracce di Sanremo in tempo reale.

La postazione Yamamay, è stata invece concepita come live stage “in vetrina”, in cui si alterneranno mini-live con artisti, alcuni in gara all’Ariston, ed emergenti provenienti da tutta Italia. Anche quest’anno durante la settimana sanremese, saranno raccolte le candidature talent per la Jambo Summer Fest, il megaevento in programma a fine luglio presso il Centro Commerciale Jambo 1 (info: casting@radiomarte.it). In vetrina, anche un dj-set “aperitif-style” e brevi esibizioni creative. Molte le attività interconnesse, legate alla presenza di Radio Marte e Radio Marte Tv a Sanremo, che coinvolgeranno numerose aziende del territorio campano, presenti a loro volta alla corte del circo mediatico del Festival. L’intera spedizione marziana si ritroverà attovagliata al Ristorante SpaccaNapoli di Sanremo, una vera e propria isola partenopea all’ombra dell’Ariston, e la sera, divisa tra i party del Victory Morgana Bay, club tra i più trend di tutta la riviera ligure, Casa Sanremo con la sala stampa Rai, e gli esclusivi concerti previsti nella settimana più folle della città dei fiori.