L’inconfondibile voce di Iva Zanicchi si fonde con il sound moderno e travolgente di A-Clark & VINNY, il duo di deejay e producer più seguiti del momento: arriva “Dolce Far Niente”, il nuovo e sorprendente singolo targato Time Records, dal 2 maggio disponibile in radio, negli store digitali e su tutte le piattaforme di streaming.

Clicca qui per guardare il video di “Dolce Far Niente”: https://youtu.be/_FfgeUe1Lg0

“Dolce far niente” è una canzone inedita che unisce mondi lontani, ma incredibilmente affini. Da un lato Iva Zanicchi, icona della musica italiana, voce intensa e versatile, capace di spaziare dal blues alla musica leggera attraverso il tempo e i generi con eleganza e forza interpretativa. Dall’altro A-Clark & VINNY, il duo di deejay e producer tra i più esplosivi della scena elettronica contemporanea, si stanno imponendo con milioni di visualizzazioni e remix virali su TikTok, grazie al loro sound Afro-House dal respiro internazionale.

“Appena ho ascoltato il brano di A-Clark & VINNY – racconta Iva Zanicchi – non ho avuto dubbi, mi è piaciuto subito tantissimo. Ho sentito che rappresentava una sfida, una piccola rivoluzione rispetto al mio passato musicale. È una canzone che unisce melodie italiane a un ritmo afro travolgente, che ti fa venire voglia di ballare. Quando il produttore me l’ha fatta sentire, non ho neanche aspettato di finire la conversazione: ho detto subito ‘lo faccio’. Mi immagino questo brano risuonare d’estate, in riva al mare, tra i ragazzi in spiaggia. È una canzone per tutti, non solo per i giovani. Il testo mi ha colpita profondamente, soprattutto il verso sul ‘dolce far niente’, perché amo abbandonarmi all’ozio e ai ricordi davanti a un tramonto. È una bellissima canzone d’amore e non vedo l’ora di portarla in giro quest’estate.

“Dolce Far Niente” nasce quasi per caso, in una mattina di giugno dello scorso anno, mentre i due producer stavano per iniziare il loro primo summer tour. “Eravamo in un periodo creativo esplosivo – spiega A-Clark – stavamo remixando grandi classici italiani con voci riprodotte tramite intelligenza artificiale, e un giorno, sotto la doccia, mi è venuto in mente quel ritornello: Dolce Far Niente. Ma dopo l’incontro con Iva lì è partita la magia”. Il brano è una fotografia della dolce vita in un’estate nostalgica, proprio come la storia d’amore che racconta, mentre un’atmosfera vintage caratterizzata da violini e chitarre abbraccia le percussioni e i ritmi dell’Afro-House.

“Abbiamo lavorato al brano come se fosse uno dei nostri remix per TikTok – aggiunge VINNY – ed è uscito qualcosa di unico, che sembrava nato per essere ascoltato al tramonto, su una spiaggia d’estate”.

Il testo è firmato da Alessandro Caruso, autore anche della musica insieme a Giuseppe Castrovinci, Giuliano Mormino e Vincenzo Lo Nardo. Il risultato è un brano che sa di nostalgia, di amori estivi e di quella “dolce vita” italiana che resta nel cuore: un mix di atmosfere vintage con violini e chitarre, che si intrecciano alle percussioni e ai groove ipnotici dell’Afro-House.