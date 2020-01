Rock the Dolomites è ormai un appuntamento fisso di fine Marzo per ballare e divertirsi sotto il sole, nel bel mezzo delle Dolomiti.

Per la nona volta la Val Gardena ospiterà la kermesse musicale per un’intera settimana, con concerti nei rifugi più belli e sulle piste da sci.

Il programma di concerti inizierà Domenica 22 e si concluderà Domenica 29 marzo 2020.

