A partire da oggi è in rotazione radiofonica “Onda su Onda”, reinterpretazione jazz di Giulia Malaspina dello storico successo di Paolo Conte: “‘Onda su onda’ è stato sicuramente uno dei brani sui quali ma sono divertita molto nella mia sperimentazione. Ho sempre ammirato Paolo Conte e ho voluto rendergli omaggio cercando di fare una versione che fosse mia del suo meraviglioso brano – racconta Giulia Malaspina -. Ho sperimentato in ogni direzione, dal punto di visto Advertisements

Il brano è il secondo singolo estratto dall’album “Estate” (etichetta discografica M&P Jazz – ascolta qui il disco), disco composto da arrangiamenti jazz, con una forte colorazione latina e brasiliana, groove afro-americani e melodie italiane, di alcune delle canzoni più iconiche della musica italiana d’autore di Bruno Martino (“Estate”), Sergio Endrigo (“Io che amo solo te”), Paolo Conte (“Onda su onda”), F. Migliacci e B. Defilippi (“Tintarella di luna”), Gino Paoli (“Questa lunga storia d’amore”), Paolo Conte (“Azzurro”), Luigi Tenco (“Mi sono innamorata di te”).

Advertisements

L’idea di questo nuovo lavoro discografico nasce in seguito all’esperienza vissuta da Giulia negli States, prima al mitico Berklee College di Boston e poi a New York (dove la cantautrice è stata fortemente influenzata dal mondo neo-soul, dalla musica brasiliana e dal jazz) e dopo il conseguimento di un prestigioso traguardo: la vittoria del “Made in Jazz in New York” nella categoria di arrangiamento con il brano “Estate”, reinterpretazione in chiave jazz dello storico brano di Bruno Martino (singolo che ha anticipato il disco GUARDA VIDEO). Uno splendido percorso artistico che si arricchito da un senso di nostalgia verso la pienezza musicale ed espressiva degli anni ‘70 e ‘80 dei grandi cantautori italiani: “ero all’ultimo anno al Berklee College of Music di Boston e ho deciso di fare un esperimento lavorando su un concetto di arrangiamento che utilizzasse tecniche moderne e mischiasse vari generi musicali tra cui jazz, neo-soul e musica latina. Successivamente ho deciso di partecipare ad una competizione internazionale, il “Made in Jazz in New York” dove ho vinto nella mia categoria di arrangiamento con il brano “Estate” e dove sono arrivata terza nella classifica generale. Per me è stata un’esperienza meravigliosa e per questo quando sono tornata in Italia ho iniziato a lavorare ad un disco basato sullo stesso concetto. Ho sperimentato un mix di sonorità latine, armonie brasiliane, groove afro-americani e melodie italiane in un live recording. Grazie al dialogo con il Maestro Enrico Intra, che mi ha regalato una meravigliosa interpretazione di un mio brano originale, “Come un fiore”, e al suo supporto per la realizzazione del progetto, sono riuscita a portare a termine questa ricerca e a sviluppare l’idea nata negli Stati Uniti”.

Questa la tracklist: “Estate” di Bruno Martino; “Io che amo solo te” Sergio Endrigo; “Onda su onda” di Paolo Conte; “Tintarella di luna” di F. Migliacci e B. Defilippi; “Questa lunga storia d’amore” Gino Paoli; “Azzurro” di Paolo Conte; “Mi sono innamorata di te” Luigi Tenco; “Come un fiore” (bonus track) di Giulia Malaspina.

Al disco hanno, inoltre, partecipato Mariana Preda (Flauto di Pan, solo in Onda su onda, Questa lunga storia d’amore, Io che amo solo te e Mi sono innamorata di te), Cosimo Boni (tromba), Jossy Botte (sax tenore), Terry Hsieh (trombone), Luca Meneghello (chitarra), Roberta Brighi (basso elettrico), Tony Arco (batteria), Antonio Matonti (percussioni) ed Enrico Intra (pianoforte in “Come un fiore”). Le tracce che compongono “Estate” sono state registrate tra Boston, presso The Record Company, e Milano, presso lo studio di Musicians & Producers.

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram