Un progetto musicale con la Ecu Classic Ensamble diretta da Totò Ferraro – special guest l’arpista Giorgia Panasci.

C’ERA UNA VOLTA …ENNIO, Omaggio a Ennio Morricone è progetto musicale promosso dalla European Culture University , con il contributo dell’ Assessorato regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana – Dipartimento regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana e c on la collaborazione dell’Assessorato Turismo del Comune di Palazzolo Acreide.

Il repertorio di Morricone sarà eseguito dalla Ecu Classic Ensemble, diretta da Totò Ferraro e con la direzione artistica di Francesco Panasci.

La ECU attraverso l’ensemble propone un viaggio incredibile tra le melodie impresse nella memoria collettiva di generazioni, con la potenza evocativa di brani tratti dalle colonne sonore dei film quali: Mission, C’era una volta il West, Nuovo Cinema Paradiso, La leggenda del pianista sull’oceano, The hateful eight, C’era una volta in America, Per qualche dollaro in più, Malena, etc.

La particolare formazione è composta da un quartetto di fiati, arpa e voce soprano:

Salvatore Ferraro, oboe, Giovanni La Mattina, Clarinetto, Tommaso Santangelo, Corno, Antonino Lo Presti ,Fagotto, Giorgia Panasci, Arpa e Margherita Santangelo, Soprano.

Il concerto avrà luogo nello splendido Teatro Greco AKRAI – Palazzolo Acreide (SR) giovedì 27 agosto 2020 alle ore 19.00. L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili e nel pieno rispetto delle norme anti-covid.

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram