Pavia, – Proseguono gli appuntamenti del sabato dedicati alla musica dal vivo di The Space Cinema: l’8 aprile alle ore 21:30 i Redhotribu – la rock band tributo ai Red Hot Chili Peppers si esibirà live al The Space Cinema di Montebello con lo spettacolo ‘Red Hot Chili Peppers Movie Edition’.

La band composta da Michele Pisani, Alberto Pedrotti, Jeremy Ferro e Riccardo Calatroni è pronta a fare scatenare tutti i fan della rock band di Los Angeles in un concerto esplosivo all’insegna delle hit più amate dal grande pubblico: da ‘ Suck my Kiss’ a ‘Give it Away’.

Con questa iniziativa The Space Cinema amplia la propria offerta anche allo spettacolo dal vivo: una nuova forma di dialogo con il pubblico, che sarà protagonista indiscusso dell’evento, che rientra nella volontà da parte del circuito di rendere unica l’esperienza in sala.

È possibile acquistare i biglietti per i concerti live al The Space Cinema di Montebello andando nella sezione dedicata del sito ai link: Red Hot Chili Peppers https://www.thespacecinema.it/extra/red-hot-chili-peppers-movie-edition