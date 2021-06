Un ritmo passionale che sa come farci ballare ed emozionare in questa estate ormai alle porte.

“LOCA” gira proprio intorno al concetto di “entusada”, ossia il sentimento inebriante che si prova quando non si riesce a dimenticare una persona, che sia dovuto ad una rottura o ad una cotta.

“LOCA” parla del desiderio di un amore immediato, un amore fugace e potente, viscerale ed elettrizzante, che prende all’improvviso, senza avvertire. In spagnolo basta una sola parola per descrivere questa sensazione: “tusa”!

Il trio di DJ e produttori figli del Salento, territorio unico per la commistione di culture, hanno trovato nel talentoso quanto poliedrico cantante, compositore e musicista Edier Gómez Fernandez, in arte EMISHA , quell’artista che da tempo cercavano.

