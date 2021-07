Il video vuole trasmettere il senso di libertà che deriva dall’aver spezzato quelle “catene” che ci hanno impedito di vivere serenamente e viene festeggiato con un party anni ’90 all’insegna dell’amicizia e dell’amore libero, vero e sincero che non distingue sesso, colore e razza.

Il video di “Ansia, girato al Multiset Studio Bicocca (Milano) da Frank Meta, ha sullo sfondo ambienti colorati dove si svolge una festa in stile anni ’90, volutamente in contrapposizione con il significato del brano che racconta un amore tossico.

È online il video ufficiale di “ANSIA” il nuovo singolo di ALESSIO BERNABEI, già disponibile su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica.

in

by

Corriere Quotidiano – Giornale nazionale di informazione online | Testata giornalistica n° 53 del 4/3/2015 registrata presso il Tribunale di Milano – N. Iscrizione al ROC: 25434 | Direzione e Redazione – info@corrierequotidiano.it | Tutti i diritti sono riservati | Concessionaria per la Pubblicità Pubbli1 – Direzione Pubblicità: Pubbli1 – Informativa Privacy – Informativa Cookies | Testata giornalistica iscritta al Registro Trasparenza del MISE e al Registro Europeo della Trasparenza al n. 512674425996-30 - Developed by Net pc solution - Adriano Giallongo

Accetto

Come indicato nella cookie policy, noi e alcuni partner selezionati nonché gli intermediari del mercato pubblicitario facciamo uso di tecnologie, quali i cookie, per raccogliere ed elaborare dati personali dai dispositivi (ad esempio l'indirizzo IP, tracciamenti precisi dei dispositivi e della posizione geografica), al fine di garantire le funzionalità tecniche, mostrarti pubblicità personalizzata, misurarne la performance, analizzare le nostre audience e migliorare i nostri prodotti e servizi. Privacy and Cookie Policy