Dopo il grande successo della mostra fotografica “Cibo” di Steve McCurry al Forte dell’Annunziata, culmine della rassegna “Oltre il cibo”, che ha visto già lo scorso anno la nuova destinazione turistico-ricettiva di Marina di Ventimiglia farsi teatro di una serie di appuntamenti culturali ed enogastronomici di alta levatura, Marina Development Corporation (MDC) presenta per l’estate 2023 “Marina di Ventimiglia – Eventi sotto le Stelle”, una kermesse che vedrà protagonisti tre nomi di assoluto rilievo nel panorama artistico nazionale e internazionale.

Dall’1 all’8 luglio, da sabato a sabato, la Cala del Forte Arena – nuova suggestiva location appositamente allestita da Marina Development Corporation in collaborazione con Cala del Forte sul waterfront di Ventimiglia, con 900 posti numerati a sedere.

Grande attesa per l’apertura del palinsesto, affidata alla voce black più importante del panorama musicale italiano: Mario Biondi, che sabato 1 luglio, alle 21, si esibirà assieme alla sua band, proponendo alcuni successi che l’hanno portato sui palchi di tutto il mondo. A partire dai brani ormai classici contenuti dell’album multiplatino “A Handful of Soul”, disco di riferimento a livello internazionale, il cantautore presenterà durante il tour estivo anche brani inediti, che confluiranno nel nuovo album in uscita prossimo autunno. Ad aprire il concerto di Biondi sarà la Max McCane e Laura Groggia, formazione blues con alle spalle tanti anni di esibizioni e tournèe nei circuiti europei e americani.

Venerdì 7 luglio, alle ore 21.30, è invece il turno di Fiorella Mannoia, icona della musica cantautorale italiana, che fa tappa a “Marina di Ventimiglia – Eventi sotto le Stelle” con il suo spettacolo “Luce”, dopo il debutto a giugno alle Terme di Caracalla a Roma. Il nuovo tour, che la vede affiancata ancora una volta dal grande pianista jazz Danilo Rea, per uno spettacolo straordinario in cui il talento di due artisti eccezionali sarà “illuminato” da una moltitudine di candele che li circonderanno sul palco, creando una atmosfera suggestiva e potente. Un live unico, in cui il repertorio e i successi di Fiorella Mannoia e la melodia della canzone e l’improvvisazione jazz di Rea si incontrano in una perfetta alchimia sonora, capace di incantare il pubblico di ogni età.

A chiudere la kermesse, uno dei comici più seguiti del momento e presenza fissa a Zelig: Antonio Ornano, che porterà in scena sabato 8 luglio, sempre alle ore 21.30, il suo recital “Anthology”, una stand up commedy al naturale, senza orpelli scenografici e senza travestimenti. Uno spettacolo che segna un primo bilancio della carriera del cabarettista ligure, dalle prime esperienze agli spettacoli da monologhista fatti a teatro negli ultimi anni.

<<MDC – ha commentato il Ceo Giuseppe Noto – continua con le sue molteplici iniziative al rilancio di Ventimiglia quale destinazione turistica di successo. Attività che culminerà solo con la realizzazione degli importanti progetti che attendono il nulla osta degli Enti Regionali per la realizzazione di Borgo del Forte, destinazione alberghiera-residenziale fronte-porto e Borgo del Forte Campus che rigenererà l’area del Campasso con una scuola internazionale, strutture per lo sport e un grande parco urbano. Siamo particolarmente soddisfatti di aver organizzato, questa kermesse estiva, Marina di Ventimiglia – Eventi sotto le Stelle con Cala del Forte, partner strategico di grande importanza per il rilancio della destinazione>>.

I prezzi dei biglietti per i due concerti di Biondi e Mannoia variano dai 30 ai 50 euro (+ prevendita), mentre per Ornano da 15 a 25 euro (+ prevendita). I biglietti sono acquistabili presso i circuiti di Liveticket e Ticketone, o presso lo IAT di Ventimiglia (via Roma, 3Bis).