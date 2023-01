Da martedì 17 gennaio arriva in radio “Almeno Tu nell’Universo” omaggio di Loredana Errore alla grande Mia Martini.

Il brano che fu scritto da Bruno Lauzi e Maurizio Fabrizio, in questa particolare versione, è tratto da “Stelle”, il nuovo album di Loredana Errore, disponibile in digitale e anche in versione cd: http://bit.ly/3QvZnNI con le foto di Alessandro Dobici.

“Ho avuto la possibilità di cantare ‘Almeno Tu nell’Universo’ la prima volta quando, ad Amici, mi venne assegnata – racconta Loredana Errore – era ed è una canzone che amo così come ho amato Mia Martini. Oggi aver avuto la possibilità di ricantarla e inserirla in ‘Stelle’ mi ha dato un’emozione davvero grande che spero possa arrivare a chi l’ascolta.”

Queste tutte le “Stelle” contenute nell’album: “Sei nell’anima”, “La sera dei miracoli”, “Il mare d’inverno”, “Almeno tu nell’Universo”, “Miserere”, “Adesso Tu”, “Blu celeste”, “Hai delle isole negli occhi”, “Nuova Terra”, “Quando finisce il male”.

Loredana Errore, per lei la musica è sempre stata per il collante tra la Vita e il Cielo. Incoraggiata da tanti piccoli accadimenti è riuscita grazie alla musica a dare una chiave di lettura positiva agli ostacoli della vita che richiedevano uno sforzo maggiore. È in questo modo che nel settembre 2009, entra nella scuola di Amici di Maria De Filippi, esperienza molto formativa, durante la quale ha avuto la possibilità di duettare con grandi artisti del calibro di Lucio Dalla e Pino Daniele e di guadagnare il secondo posto di quella edizione. Biagio Antonacci le scrive le prime canzoni tra cui la biografica “Ragazza occhi cielo”, che ottiene il disco di platino. Seguono altri due album e numerosi premi tra i quali un Wind Music Awards. Nel 2011 duetta con Anna Tatangelo al Festival di Sanremo cantando “Bastardo”, brano in gara tra i big. A 28 anni, nel momento più importante della carriera appena iniziata un incidente stradale la mette a dura prova, ponendo un grande interrogativo sulla possibilità di riprendere a cantare ed esibirsi, ma Loredana si “rialza” in tutti i sensi, pubblica i singoli “100 vite”, “È la vita che conta”, “Torniamo a casa” e “Madrid non va a dormire” tutti contenuti nell’album “C’è vita”.

Ad ottobre 2022 viene pubblicato “Stelle” che oltre a diversi grandi successi italiani, reinterpretati da Loredana, contiene l’inedito “Nuova Terra”. Per rendere omaggio a Mia Martini estratto dall’album “Stelle” il 17 gennaio lancia in radio la sua versione di “Almeno Tu nell’Universo”.