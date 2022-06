Angelo Branduardi sarà tra gli ospiti di Musicultura 2022, il suo nome si aggiunge al nutrito e variegato cast artistico della XXXIII edizione del Festival della canzone popolare e d’autore.

Le serate finali della manifestazione, in media partnership con Rai, sono in programma allo Sferisterio di Macerata il 24 e il 25 giugno prossimi e saranno condotte da Enrico Ruggeri e Veronica Maya.

L’amato “menestrello” della musica italiana e internazionale si esibirà allo Sferisterio nella serata di apertura, venerdì 24 giugno insieme ai Litfiba, Ditonellapiaga, DakhaBrakha, Violons Barbares e agli otto artisti vincitori del concorso. I 2.400 spettatori dello Sferisterio potranno attivamente esprimere con il voto le proprie preferenze e decidere le quattro proposte in concorso che accederanno alla finalissima del sabato.

Gli otto Vincitori di Musicultura 2022, lo ricordiamo, sono: Cassandra Raffaele (Vittoria RG), Emit (Lodi), Isotta (Siena), Martina Vinci (Genova), THEMORBELLI (Alessandria),Y0 (Ravenna), Yosh Whale (Salerno) e Valeria Sturba (Bologna).

Sabato 25 giugno, nella finalissima della XXXIII edizione del festival, si susseguiranno sul palco dello Sferisterio le performance di Manuel Agnelli, Silvana Estrada, Gianluca Grignani, Ilaria Pilar Patassini, Emiliana Torrini & The Colorist Orchestra, quella dell’artista islandese sarà l’unica apparizione italiana nel 2022. Si trarranno inoltre le fila del concorso: al termine di una lunghissima selezione, iniziata con 2.086 proposte, il pubblico dello Sferisterio tornerà a votare per eleggere, tra i quattro artisti rimasti in corsa, il Vincitore assoluto di Musicultura 2022, al quale andranno i 20.000 euro del Premio Banca Macerata.

Angelo Branduardi si esibirà in duo col Maestro Fabio Valdemarin e torna a Musicultura dopo avere intersecato più volte in passato il suo straordinario percorso artistico con quello del Festival.

“Nel pullulare dell’effimero che ci circonda si sente un gran bisogno di artisti dotati di visione e di anima, tra questi spicca il nome di Angelo Branduardi.– ha detto il Direttore Artistico Ezio Nannipieri – Angelo non ha mai tradito la sua vocazione di acuto sperimentatore, aperto ad orizzonti internazionali, originale nell’esplorare e fondere musiche di epoche diverse, sempre al servizio dell’arte e della poesia. Da troppo tempo Angelo mancava dal palco di Musicultura, siamo felici e gli siamo grati per avere risposto sì al nostro invito e per averlo fatto con la gentilezza che lo contraddistingue”.

Le due serate finali del 24 e 25 giugno verranno trasmesse in diretta su Rai Radio 1 e andranno in onda nel prossimo mese di luglio su Rai 2, nel programma televisivo Musicultura Festival 2022, che verrà diffuso anche in ambito internazionale da Rai Italia.

Tra le news delle ultime ore c’è una piacevole novità che riguarda La Controra, ovvero l’amato festival nel festival che col suo ricco cartellone di eventi caratterizzato da concerti, recital, incontri, reading, tutti liberamente aperti al pubblico, anima piazze e angoli suggestivi del centro storico di Macerata nella settimana del Festival. Quest’anno La Controra prevede un’anteprima, ovvero un drappello di appuntamenti che anticipano a venerdì 17 e a sabato 18 giugno la linea di partenza degli eventi in programma.

Tra gli appuntamenti più attesi de La Controra2022 ricordiamo il 20 giugno in Piazza della Libertà a Macerata alle ore 21.15 “Ivan 25”, lo spettacolo ad hoc con cui a venticinque anni dalla scomparsa del padre Ivan, Filippo Graziani rende omaggio alle canzoni e alla genialità del grande cantautore e chitarrista, accompagnato dalla Tommy Graziani band.

Martedì 21 giugnoPiazza della Libertà alle ore 21.15 ospiterà il concerto di Ron “Non abbiam bisogno di parole”, sarà bello abbandonarsi al suggestivo susseguirsi delle indimenticabili canzoni che hanno segnato i cinquant’anni della strepitosa carriera artistica del grande cantautore che per l’occasione sarà accompagnato dall’Ensemble Symphony Orchestra.

Mercoledì 22 giugno alle ore 21.15 l’appuntamento sarà con il Concerto degli otto Vincitori di Musicultura, condotto da John Vignola.

Emit, Isotta, Cassandra Raffaele, Valeria Sturba, THEMORBELLI, Martina Vinci, Yosh Whale e Y0 si esibiranno con i loro brani in un variegato viaggio musicale nella canzone di oggi, che permetterà al pubblico di familiarizzare con ii protagonisti indiscussi del Festival.

Sempre in tema di canzone d’autore, da non perdere è giovedì 23 giugno alle ore21, nel Cortile di Palazzo Buonaccorsi, la presentazione e la proiezione del docufilm Nanni Ricordi – L’uomo che inventò i dischi, scritto e diretto da Roberto Manfredi. Alla serata interverranno tra gli altri Camillo Ricordi, il figlio di Nanni, e Gino Paoli, che con Giorgio Gaber, Ornella Vanoni, Umberto Bindi, Sergio Endrigo, Luigi Tenco, Enzo Jannacci, fu tra gli artisti che Nanni, sul finire degli anni ‘50 e l’inizio dei ‘60 scoprì, produsse e lanciò con la sua Dischi Ricordi. Tra gli altri ospiti attesi nei tanti appuntamenti de La Controra: Pupi Avati, la “mamma” di Geronimo Stilton” Elisabetta Dami, Roberto Piumini, Michele D’Andrea, che torna a Musicultura dopo avere stregato l’anno scorso il pubblico dello Sferisterio col suo racconto de “Il Canto degli italiani”, Marianna Aprile, Ennio Cavalli, Massimiliano Civica, Guido Harari, oltre ad alcuni degli artisti impegnati anche nelle serate finali allo Sferisterio.