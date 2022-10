Un tour tutto da ballare, a metà tra un concerto e un party a tema, per muoversi, lasciarsi andare e condividere la musica in maniera totalizzante. Firenze è pronta a cantare e saltare insieme ad Annalisa, mercoledì 19 ottobre al Viper Theatre.

Sarà l’occasione per ascoltare dal vivo il recente singolo “Bellissima”, manifesto del nuovo corso musicale della cantautrice: ““Un brano che ho scritto in un momento decisivo della mia carriera – spiega Annalisa – quel momento in cui ti guardi allo specchio e decidi che una volta azzerati tutti i filtri puoi finalmente costruire qualcosa di completamente nuovo. È un racconto sofferto, un pugno nello stomaco, ma scritto con autoironia e un pizzico di isteria romantica. Ti fa ballare, si, ma con le lacrime. È esattamente come sono io”.

In scaletta non mancheranno i suoi più grandi successi e le canzoni di “Nuda10”, nuova versione dell’album “Nuda” uscito lo scorso autunno, arricchita da 6 nuovi brani, tra inediti e rivisitazioni, entrato direttamente ai vertici della classifica ufficiale FIMI/Gfk.

Dopo un’estate da protagonista con i Boomdabash e la hit “Tropicana”, Annalisa è pronta a riprendersi la scena. E a scrivere il nuovo capitolo di una carriera straordinaria che vanta 17 dischi di platino e 12 dischi d’oro, 7 album e numerose collaborazioni, sia italiane che internazionali. Il tour di Annalisa è organizzato da Friends & Partners.