E’ boom di vendite ed ascolti per “Margot”, nuovo singolo di Ascanio, giovanissimo cantautore pugliese ed ex allievo di Rudy Zerbi nel talent “Amici” di Maria De Filippi. Il brano è al primo posto per copie vendute ed ancora primo su Spotify, dove ha raggiunto i 2 milioni di streams in un mese, superando con questi dati tutti i ragazzi di Amici 2022! Uscito lo scorso 25 Novembre anche in radio, il singolo è prodotto da Rory Di Benedetto (DMB Management) ed Eggwyte, distribuito dalla Sony Music Italy. La narrazione presente nel testo parla di due ragazzi che hanno paura delle sorprese che la vita potrebbe riservargli, il tutto descritto attraverso alcune citazioni ironiche di esperienze divertenti, con un mood definito “nostalgicamente simpatico”. Un testo che dimostra la capacità di saper usare le parole in modo fantasioso, rendendole poi melodiche; questa è la capacità artistica che spicca in Ascanio, la cui ricerca si dirige verso uno stile che vuole avvicinarsi ad una musicalità alternativa, portando in maniera “inusuale” e personale il messaggio al pubblico. Il giovane cantautore aveva già ottenuto dei feedback di ascolto molto alti con altri due precedenti singoli, “Riaccendo la tv” (del 2021) e con il penultimo intitolato “Mood”. Le esperienze fatte fin da piccolo lo cominciano a proiettare nel mondo della tv e dello spettacolo ma proseguendo gli studi, Ascanio si avvicina ad un approccio più maturo verso la musica ed il cantautorato cominciando a scrivere i suoi primi pezzi. Nei suoi brani descrive storie ed immagini della quotidianità che lo circonda con un linguaggio semplice ma ricco di metafore azzardate e giochi creativi di parole, una capacità artistica che lo distingue e lo porterà ad altri nuovi successi.