Non ha perso tempo, Rossella Regina, l’estrosa artista adottivo-bolognese che i molti hanno conosciuto, prima che sul Web, grazie ad una serie di mirabolanti passanti TV. Consegnato l’assegno Telethon nelle mani del Presidente dell’omonima Associazione (sezione di Bologna), per la quale l’artista ha più volte raccolto fondi, ecco spuntare, a sorpresa, un nuovo progetto: si chiama ‘Aspettando Sanremo’ e rappresenta un omaggio della talentuosa cantante al bel canto italiano. Avrei potuto tranquillamente chiamarlo ‘Sognano Sanremo’ – ironizza Rossella – dal momento che, non è un mistero, la kermesse festivaliera è da tempo nelle mie mire – prosegue – ma bastasse solo il pensiero, come si dice… ‘Nel blu dipinto di blu’ di Modugno il primo brano della quartina. ‘La vita’ di Shirley Bassey il secondo. Quale il trait-d’union che ha guidato le quattro scelte?

Diciamo che i ‘fils rouges’ che abbiamo valutato di seguire, inizialmente, si sono letteralmente aggrovigliati con quelli della seconda e terza battuta. Risultato: una matassa, alla luce della quale mi sono detta che non ci sarebbe stato ‘file rouge’ migliore di quello suggerito dal trasporto emotivo dei vari brani, per altro tutti collocati in un periodo storico diverso dei 70 anni di tradizione festivaliera. E la scelta degli occhiali da sole? Eravamo al corrente della tua passione, ma nell’accezione da vista…

Certamente volendo emulare dei Miti della Canzone Italiana, l’idea dell’occhiale da sole faceva molto Diva…Ma dietro ogni scelta si possono celare anche motivazioni più pratiche e meno ‘di stile’, come quella di un piccolo problema ad un occhio che ha fatto sì che venisse occultato con eleganza… – commenta scherzosamente Qualche anticipazione sui prossimi ‘Miti omaggiati’?

Non vorrei rovinarvi la sorpresa… L’unica cosa che posso dirvi è che l’attesa, quantomeno, è molto breve, visto che trattandosi di un ‘Aspettando Sanremo’, il tutto verrà lanciato in tempo utile per potersi, poi, godere lo show ufficiale senza distrazioni. E dopo Sanremo?

…chissà…!?! Il mio pubblico, che ringrazio sempre (se non ci fossero loro, potrei tranquillamente continuare a cantare in solitudine tra le pareti domestiche), ha espresso qualche desiderio a riguardo, condividendo spunti utili di riflessione per possibili nuovi progetti… Li vaglierò tutti e cercherò di non deluderli…State in campana! Il terzo lancio del progetto Aspettando Sanremo è previsto nelle prossime ore sui canali social ufficiali dell’artista che non vi resta che monitorare, se amanti della bella musica.