Noto per la sua partecipazione a Sanremo ‘84 con “Madame” e per la sua nutrita carriera di cantante, attore e ballerino di musical e teatro, l’artista presenta ora in radio un brillante e coinvolgente pezzo swing dalle atmosfere folk.

Il cantautore fiorentino torna con un lavoro inedito dopo la fortunata stagione del musical “Ho un sassolino nella scarpa” e lo lo spettacolo teatrale “Il sincopato”, viaggio nello swing italiano. Da questa esperienza arriva l’inedito “Fuori e dentro me”, un brano swing dalle venature folk, arrangiato da Fabio Vannini, suo fedele pianista degli ultimi anni, con il quale ha condiviso musical teatrali dedicati a Odoardo Spadaro e Don Milani. «“Fuori e dentro me” è un inno alla libertà ritrovata, al guardarsi dentro, al capire chi siamo e cosa ha segnato la nostra storia personale» – conclude l’artista.

