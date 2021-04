Esce il 30 aprile per Nar International il vinile T.I.R. di Loredana Bertè, la terza pubblicazione della 70Bertè – Vinyl collection in versione inedita da collezione: LP 180 GR. Limited Edition Crystal Clear Vinyl – 1000 pz. limited (disponibile su Amazon.it, BTF.it, IBS.it, Mondadori.it e nei migliori negozi di dischi).

Pubblicato originariamente nel 1977 dalla CGD, il disco ebbe un enorme successo consacrando l’artista come “rivelazione dell’anno”. T.I.R. può essere considerato come una sintesi del percorso artistico fino ad allora intrapreso dalla Bertè: è presente il filone femminista e provocatorio; spiccano interpretazioni sofferte e introspettive, non manca lo stile “urlato” e trasgressivo, fino a toccare tematiche più convenzionali legate al rapporto di coppia e alla solitudine.

Il collaudato duo Pace – Avogadro firma la maggior parte dei testi, mentre Mario Lavezzi (oltre a comporre le musiche di ben quattro brani) ha il ruolo di produttore e arrangiatore affiancato dal grande Vince Tempera. Tra i crediti spicca anche il nome di Fausto Leali che compone “Sono donna” e interpreta con Lavezzi e la stessa Bertè un’originale rilettura della battistiana “Le tre verità”. Da sottolineare inoltre la presenza della sorella Mia Martini e Milena Cantù (“la ragazza del Clan”) ai cori.

Un disco unico, imperdibile, con l’iconica copertina che strizza l’occhio al leggendario Sticky Fingers dei Rolling Stones e dove è possibile già intravedere quelle sonorità reggae che diventeranno fondamentali nel successivo album “Bandabertè”.

La serie “70Bertè – Vinyl collection” prevede la pubblicazione in vinile di altri due dischi da collezione ognuno dei quali in occasione di particolari ricorrenze o eventi: a giugno 2021 (Pride) l’album “Traslocando“, inserito dalla rivista Rolling Stone nella classifica dei 100 dischi italiani più belli di sempre e a settembre 2021, per il 71esimo compleanno di Loredana, sarà pubblicato il vinile “Bandabertè’”, quarto album della sua discografia contenente “…E la luna bussò”, altro grande successo dell’artista.

Ogni pubblicazione sarà arricchita di una speciale fascia con il calendario di tutte le uscite della serie evento. La distribuzione è affidata a BTF S.r.l.

Per celebrare nel migliore dei modi questo straordinario anniversario seguiranno tanti altri progetti che saranno svelati dalla stessa artista, man mano nel corso dell’anno.

