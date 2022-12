Dopo oltre 3 anni di silenzio – il periodo più lungo che abbia mai passato senza suonare dal vivo – Biagio Antonacci torna in concerto nei principali palasport italiani con il Palco Centrale Tour.

Sabato 17 dicembre il tour sbarca al Mandela Forum di Firenze. Inizio ore 21. I biglietti (da 35 a 79 euro) sono disponibili online su www.bitconcerti.it, ticketmaster.it, www.ticketone.it, oltre che nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/ punti-vendita).

Ad accogliere i fan del cantautore milanese ci sarà un palco sistemato al centro del palazzetto, che diventerà l’occasione per Biagio per guardare negli occhi i suoi fan e condividere con loro i brani che hanno segnato la sua trentennale carriera (era il settembre del 1992 quando Antonacci pubblicava “Liberatemi”, il suo primo successo discografico) e far ascoltare per la prima volta live gli ultimi singoli “Seria” (pubblicato prima dell’estate dopo quasi più di due anni di silenzio accompagnato da un video con protagonista Federica Pellegrini https://youtu.be/pK3BpvR5hH8) e “Telenovela”, singolo attualmente in radio (https://youtu.be/I8N_6x2jrUM) .

Con Antonacci sul palco la band formata da Placido Salamone (chitarra e direzione musicale), Massimo Varini (chitarra), Emiliano Fantuzzi (chitarra, Programmazione), Jacopo Carlini (piano, tastiere), Lucio Fasino (basso), Donald Renda (batteria) e Ernesto Lopez (percussioni), 8 elementi che daranno vita ad uno show all’insegna di brani ormai entrati nel canzoniere italiano come “Convivendo”, “Non so a chi credere”, “non è mai stato subito”, “Vivimi”, “Sognami”, “Iris” e molti altri.