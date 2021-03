Il brano affronta il tema delle relazioni ai tempi dei social e l’idealizzazione, che spesso scaturisce dai messaggi privati e dai post.

Advertisements

Un “copione vincente”, che ci porta a considerare qualcuno in maniera totalmente diversa da come poi si rivela nella realtà. Da qui emerge il confronto con le aspettative deluse e la voglia di riscatto, che si ha quando ci si lascia alla spalle una versione di sè, che in alcunicasi fa addirittura ridere, proprio come un meme.