Reduce dal successo di “I’m On My Way”, che è stato la colonna sonora dell’estate post-lockdown, BOB SINCLAR torna sulle scene internazionali con WE COULD BE DANCING, un nuovo brano in omaggio agli anni ottanta che vuole essere un messaggio di speranza in un periodo in cui le discoteche non hanno ancora potuto riaprire. Il brano, interpretato dalla giovane cantautrice svedese Molly Hammer e pubblicato da Time Records, sarà in radio, negli store e nelle piattaforme digitali dal 28 maggio.

La pandemia non è riuscita a spegnere l’entusiasmo del famoso deejay e produttore francese, molto amato anche in Italia, che continua a trascinare milioni e milioni di fan con la sua contagiosa energia. Sinclar ha fatto centro anche questa volta e WE COULD BE DANCING si candida ad essere una delle hit dell’estate 2021.

Racconta Sinclar: “Sono molto legato agli anni ’80, a quello stile di vita, alla moda e soprattutto alla musica di quel decennio. Amavo tantissimo la musica ‘ITALODISCO’ e ‘We Could Be Dancing’ è un omaggio a quello stile di musica rivisto in chiave moderna ma è soprattutto un messaggio di speranza in questo momento in cui i club sono purtroppo ancora chiusi a causa della pandemia.”

Il brano, il cui titolo è già un programma, arriva infatti in un momento di graduale ritorno alla vita, ad eccezione dei club. “Been looking for the sound for a long time…I wanna hear the sound it feels right, I wanna feel the sound we’re up all night, we don’t have to hurt each other, we can live and learn, if only we could see each other living in a world where we could be dancing…”

BOB SINCLAR è tra i più longevi deejay e produttori della scena internazionale. Con una carriera ultraventennale costellata da hit mondiali, centinaia di dischi di platino e oro, Sinclar è una vera leggenda. Vanta un seguito invidiabile sul suo canale ufficiale YouTube, con oltre 600 milioni di visualizzazioni, ha pubblicato nove album e un’infinità di brani che sono entrati a far parte della storia della musica dance mondiale (tra i quali spiccano “I’m on my way”, “Electrico Romantico” con Robbie Williams, e i meno recenti “I believe”, “World, Hold On”, “Love Generation”, “Til the sun rise up”, “Someone who needs me”, “Cinderella” e “Far l’amore”).

Sinclar è anche un’icona fashion. Ha fatto da modello e ha prestato la sua immagine come testimonial di marchi famosi in tutto il mondo. Amante dell’arte in tutte le sue espressioni, colleziona quadri di arte moderna e oggetti pop. Appassionato giocatore di tennis, ha girato un video sul campo del “Roland Garros” durante gli Open di Francia.