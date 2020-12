Dopo “Quando quando quando”, rivisitazione del grande successo di Tony Renis ecco un omaggio al Natale realizzato sempre da Bobby Solo e Antonio Salvati, negli store digitali con “Tu scendi dalle stelle”, in una versione mista inglese/italiano. Una conferma per il duo che si è unito per la prima volta per un progetto Internazionale.

All’interno dell’Album, in uscita nel 2021, “ITALIAN INTERNATIONAL VINTAGE SONGS”, ci saranno anche le più

belle canzoni degli anni 50-60 come “Volare”, “Il padrino”, “Anema e core” e tanti altri brani che hanno avuto successo in tutto il mondo. Gli arrangiamenti dell’Album sono stati affidati al M° Massimo Passon “MASTER STUDIO”, dietro suggerimenti di Bobby Solo.

Bobby Solo: “Con il mio amico Antonio Salvati, abbiamo deciso di incidere questa canzone, un omaggio al Natale in una versione particolare, cercando di dare un po’ di serenità in questo momento difficile”

Antonio Salvati: “Continua con Bobby questo percorso artistico bellissimo che vedrà la realizzazione di un album nel 2021. Un onore collaborare con questo grande artista e soprattutto un divertimento”.

