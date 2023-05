E iniziato il conto alla rovescia per il concerto con cui Bruce Springsteen aprirà la tournée nel nostro Paese, parte dell’ampio tour europeo che lo porterà ad esibirsi nelle principali città del Vecchio Continente.

La location sarà il Parco Urbano Giorgio Bassani di Ferrara che il 18 maggio accoglierà, per la prima volta, “The Boss” e la sua E Street Band composta da Roy Bittan piano e sintetizzatori, Nils Lofgren chitarra e voce, Patti Scialfa chitarra e voce, Garry Tallent basso, Stevie Van Zandt chitarra e voce, Max Weinberg batteria, Soozie Tyrell violino, chitarra e voce, Jake Clemons sassofono e Charlie Giordano tastiere. Sarà sicuramente uno spettacolo straordinario, come da tradizione, a giudicare dagli oltre 117.000 spettatori letteralmente stregati al debutto europeo a Barcellona, letteralmente stregati dalla potenza del suo rock.

A quello estense, seguiranno gli altri due live nella penisola: il 21 maggio al Circo Massimo di Roma e il 25 luglio al Prato della Gerascia, nell’Autodromo Nazionale di Monza, data che chiuderà il tour europeo 2023 (composto da 31 appuntamenti già tutti sold out) del più grande performer rock di tutti i tempi.

A Barcellona quasi tre ore di spettacolo

A Barcellona, nel concerto di apertura della tournée europea il grande rocker ha fatto sognare il pubblico con quasi tre ore di show, iniziato con No Surrender, e proseguito con una carrellata di brani tra i più celebri di una carriera strepitosa e appassionante, che hanno mandato subito in delirio i fan. Dancing In The Dark, Badlands, Tenth Avenue Freeze-Out, Glory Days, Wrecking Ball, The Rising, Thunder Road Born In The USA, Born To Run, sono solo alcuni degli inni generazionali con i quali Springsteen e la E Street Band hanno fatto sognare il pubblico presente, insieme a Only the Strong Survive e la celeberrima Nightshift dei Commodores (dal recente “Only the strong survive”, pubblicato alla fine dello scorso anno, già certificato Disco d’Oro in Italia, inciso da Springsteen per celebrare la musica soul).

A Ferrara il grande rocker farà sognare oltre 50mila persone

Bruce Springsteen and The E Street Band si esibiranno dunque a Ferrara per la prima volta. Il live del grande rocker sarà preceduto dagli artisti supporter: alle ore 16.30 si esibirà Fantastic Negrito (vincitore di tre Grammy Awards consecutivi nella categoria Best Contemporary Blues Album) e alle 17.45 Sam Fender (giovane cantautore inglese tra i più promettenti e di successo degli ultimi anni nonché vincitore di un Brit Award nel 2022 nella categoria Best British Alternative/Rock Act). I fan potranno anche contare sul calendario Waiting for Bruce, che include l’offerta culturale della città. Un’occasione straordinaria per mostrare al mondo la vocazione artistica di Ferrara e la sua capacità di accoglienza, resa possibile da una macchina organizzativa guidata da un team di professionisti.

Per accedere al concerto di Ferrara

I cancelli del Parco Urbano di Ferrara verranno aperti alle 8 del 18 maggio. Per accedere al concerto più atteso dell’anno sono stati previsti due ingressi situati in via della Canapa, dove ci sarà un primo controllo visivo del biglietto.

Ad un secondo varco, ci saranno ulteriori controlli (biglietto nominale e documento d’identità, controllo di sicurezza delle borse e zaini) per poter accedere all’Area Comfort, una sorta di “hall di attesa” con food truck, zona relax, area family con giochi per i più piccoli, e merchandising. Una volta entrati in quest’area non si potrà più uscire dal Parco. Alle 14 ci sarà l’apertura dell’Area Concerto vera e propria, suddivisa in Pit (A, B, C, D1/D2), ognuna con punti ristoro e servizi igienici.

Per chi arriva da fuori città è stato organizzato il Ferrara Springsteen Village al parco Marco Coletta, la prima area di accoglienza; per il parcheggio ci si può prenotare sulla piattaforma Park for fun. Si stimano complessivamente 11mila nuovi posti auto (integrativi rispetto ai parcheggi comunali). È stato anche predisposto un servizio navetta continuo dalle aree di sosta più periferiche verso la prossimità del Parco Urbano Giorgio Bassani.

Tutte queste informazioni, oltre a quelle sulla viabilità, sono reperibili sul sito brucespringsteenferrara.it.

Bruce Springsteen and The E Street Band al Circo Massimo di Roma

Dopo Ferrara “The Boss” si sposterà a Roma dove si esibirà il 21 maggio. Il concerto segna il ritorno di Bruce Springsteen and The E Street Band nella capitale. L’Area Concerto aprirà alle ore 14.00. Alle ore 16.30 si esibirà The White Buffalo (il progetto musicale del cantautore statunitense Jake Smith e band molto amata nella scena musicale internazionale) seguito alle ore 17.45 da Sam Fender (che, dopo Ferrara, tornerà sul palco del Circo Massimo). A Roma l’Area Concerto è divisa in due settori (Pit e Posto Unico), ognuna con punti ristoro con cibo e bevande e servizi igienici.

Bruce Springsteen and The E Street Band all’Autodromo di Monza

La data di Monza è anche l’ultima del tour europeo di Bruce Springsteen and The E Street Band. Per la prima volta nella sua carriera, Bruce si esibirà in uno degli autodromi diventati punto di riferimento per i grandi concerti, all’interno del Prato della Gerascia dell’Autodromo Nazionale. I supporter del live di Monza entreranno in quest’ordine: alle ore 16.30 The Teskey Brothers (blues-rock band australiana di Melbourne, fondata nel 2008 dai due fratelli Josh e Sam Teskey) e alle ore 17.45 Tash Sultana (affermata polistrumentista, capace di suonare oltre dieci strumenti e apprezzata in tutto il mondo per i suoi live molto particolari).

Bruce Springsteen and The E Street Band 2023 Tour

Giovedì 18 Maggio 2023: Ferrara, Parco Urbano Giorgio Bassani

Ore 08.00 – apertura Area Comfort

14.00 – apertura area Concerto

16:30 – Fantastic Negrito – FantasticNegrito.com

17:45 – Sam Fender – SamFender.com

19:30 – Bruce Springsteen and The E Street Band

Domenica 21 Maggio 2023: Roma, Circo Massimo

Ore 14.00 – aperture area Concerto

16:30 – The White Buffalo – TheWhiteBuffalo.com

17:45 – Sam Fender – SamFender.com

19:30 – Bruce Springsteen and The E Street Band

Martedì 25 Luglio 2023: Autodromo Nazionale di Monza

Ore 16:30 – The Teskey Brothers – TheTeskeyBrothers.com

17:45 – Tash Sultana – TashSultana.com

19:30 – Bruce Springsteen and The E Street Band

Per i concerti di Ferrara e Roma, sono stati previsti dei treni speciali per consentire ai fan di tornare comodamente a casa subito dopo lo spettacolo. I biglietti e le informazioni sono disponibili presso tutti i canali di vendita Trenitalia

I biglietti per gli spettacoli italiani (tutti a posto unico in piedi) sono esauriti in prevendita. Chi non ha fatto in tempo ad acquistare può usufruire delle piattaforme di rivendita fan to fan ufficiali dei canali di vendita Ticketone, Ticketmaster e Vivaticket.