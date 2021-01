L’infanzia di un bimbo sporcata da un padre violento nei confronti della madre. Un bimbo che rivendica a gran voce la voglia di avere una vita normale, come tanti altri bambini. È questa la delicata tematica affrontata nel nuovo singolo del cantautore Bruno Caruso. E “ASSSolutamente” è anche il titolo dell’album d’esordio dell’artista, il quale specifica: «il titolo è volutamente scritto così per dare forza e incisività ad un termine che è Advertisements ». . Un bimbo che rivendica a gran voce la voglia di avere una vita normale, come tanti altri bambini.E “” è anche il titolo dell’album d’esordio dell’artista, il quale specifica: «».

Il disco autobiografico, ispirato da sonorità rock dai tratti melodici, in linea generale parla di voglia di riscatto, sia sociale che personale, esortando l’ascoltatore a credere che non sia mai troppo tardi per ottenere quello che si desidera, cercando di godere a pieno ogni attimo della propria vita.

