“Summer Baby Dance” è il nuovo e attesissimo album di Carolina Benvenga. Contiene 22 brani tra cui 3 inediti firmati dalla stessa Carolina: La danza della spiaggia, Fruttaland e Kumbatia.

Nel nuovo disco sono raccolte le canzoni più famose e quelle più amate dai bambini (come il Katalicammello, Gigibabalulù e Il Coccodrillo come fa?). Ma c’è anche la canzone Nel mare blu, una rivisitazione di Blue degli Eiffel 65 dedicata al mare e al rispetto per l’ambiente.

Preparatevi a imparare la nuova coreografia de “La danza della spiaggia” che sarà il nuovo tormentone che balleremo tutta l’estate! Insieme all’inseparabile Topo Tip, il simpaticissimo topolino rubacuori, canteremo con “Fruttaland” di un mondo fantastico costellato di tanti colori e frutti e con “Kumbatia”, che in Swahili significa abbraccio, Carolina vi porterà a scoprire una scuola molto particolare….

“Summer Baby Dance”, pubblicato da Sony Music, è già disponibile in tutti gli store, sia fisici che digitali.