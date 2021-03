Ad ognuno il proprio ballo: la gallina ha il suo rock, il gatto ha la samba e l’agnello danza il mambo. E il pulcino?

Ritmo, ritmo in “Il pulcino cha cha cha”! La cover del Pulcino Pio (brano tormentone del 2012) contenuta nell’EP “Tutti su le mani!” (Sony Music) di Carolina & Topo Tip, è la nuova baby dance dei beniamini dei più piccoli e delle loro mamme, che da oggi venerdì 12

marzo tornano sul tubo con un nuovo videoclip (visibile qui http://www.youtube.com/watch? v=b2W_3hxLhUs ) destinato a collezionare

Carolina e Topo Tip, insieme alla dolcissima Coniglietta e agli allievi della Children’s Musical School di Milano, ballano, cantano e si divertono con una contagiosissima coreografia, alla ricerca del ballo giusto per il piccolo cucciolo. Potrebbe provare anche il Moonwalk del re del pop Michael Jackson? No, finalmente hanno deciso: il pulcino farà il cha cha cha!

Carolina Benvenga, amatissima attrice e volto della tv dei ragazzi, è diventata in pochissimo tempo una social star, anche grazie ai messaggi positivi ed educativi che riesce a trasmettere. Carolina è un vero e proprio fenomeno del web con numeri da capogiro: in soli due anni il suo canale YouTube (https://bit.ly/ CarolinaBenvenga_Youtube) ha saputo conquistare la rete e ad oggi conta più di 380 mila iscritti e 327 milioni di visualizzazioni.

In un periodo particolare come quello attuale, Carolina aiuta i bambini a sognare e divertirsi, stimolandone la fantasia. Sono proprio i più piccoli quelli che hanno meno strumenti per capire quello che sta succedendo, ed oltre alle figure di riferimento c’è Carolina, che cerca di essere per loro come una sorella maggiore. Attraverso i progetti a cui prende parte, selezionati e studiati in ogni particolare, cerca di portare nelle case dei bambini gioia e scoperte, elementi da apprendere all’interno dei loro momenti ludici.

