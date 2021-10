È in uscita il 26 novembre 2021 “100 minuti per te”, il progetto che racchiude i più grandi successi di Caterina Caselli. La prima raccolta completa, che racconta il percorso artistico di un’icona della cultura musicale italiana.

“100 minuti per te” contiene oltre 30 tra i brani più noti della carriera musicale di Caterina Caselli: “Nessuno mi può giudicare”, “Perdono”, “Insieme a te non ci sto più”, “Cento Giorni”, insieme a gioielli nascosti del suo repertorio.

La raccolta sarà acquistabile in diversi e preziosi formati, tra cui un doppio CD, un triplo LP ed una speciale deluxe box con contenuti inediti ed il 45 giri di “Nessuno mi può giudicare”. In esclusiva per Amazon ed in tiratura limitatissima, anche la versione autografata del doppio CD, il triplo LP giallo trasparente ed una versione numerata ed autografata della deluxe con tre colorazioni di LP.