Finalmente arriva su CD da martedì 26 gennaio “Al Boom” il progetto d’esordio del giovanissimo rapper CHICO, nome d’arte di Manuel Munoz Contreras.

L’album contiene 13 tracce, tra cui le 2 bonus track “Tutti fuori (Remix)” e “Figli di Milano” (La Grande Onda/Artist First), brano con il quale l’artista 18enne italo-cubano, nato a Ragusa e residente a Milano, ha partecipato ad AmaSanremo.

Esibitosi in diretta su Rai 1 e RaiRadio 2 durante la quarta puntata

del programma, ha ricevuto molti consensi e complimenti, soprattutto riferiti al testo che, in modo puntuale e poetico, racconta la Milano di oggi e metaforicamente l’Italia moderna.

Le sonorità e le produzioni rispecchiano infatti il sound urban più attuale, con sfumature che riecheggiano la tradizione latina, rappresentata dalle origini dell’artista. Le tematiche abbracciano la realtà di tutti i giorni: la città meticcia e multiculturale,

lo stile metropolitano, l’adolescenza, il fascino del rap, della trap, della musica tutta.

L’MC si era già fatto conoscere al pubblico ancora minorenne, con brani inediti quali “Miami” e “Mika Kodeina”, presentati in occasione della Milano Music Week, per proseguire poi con i singoli e i videoclip (per la regia di Gauco Citati) di “Vocali” e di “Tutti fuori” (qui anche in versione remixata da Piotta e da Cristiano Boffi), tutti presenti nel CD extended version di AL BOOM, prodotto da La Grande Onda Srl con il sostegno del MiBact e di SIAE, nell’ambito dell’iniziativa “Per Chi Crea”.

In occasione della #RainbowFreeday, che da metà a fine gennaio, intende mettere al centro dell’attenzione il vasto e poliedrico mondo della produzione indipendente con circa cinquecento adesioni fra i principali operatori italiani dello spettacolo e dell’arte, sarà disponibile in edizione limitata e ad un prezzo speciale il CD autografato di Chico, sul sito di Music First:

https://musicfirst.it/hip-hop- rap/46648-chico-al_boom__cd_ autografato_-8057715901131. html

