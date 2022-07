Milano, 14 luglio 2022 – Brazeit, nome d’arte di Giacomo Monteforte, nasce a Milano nel 2001. Studia giurisprudenza alla statale di Milano. Si avvicina alla musica percorrendo la strada della cultura hip-hop facendo freestyle con gli amici ovunque ne avesse l’occasione. La sua carriera artistica nasce in maniera del tutto involontaria, praticamente per gioco.

Infatti, Giacomo Monteforte, alias Brezeit, non avrebbe mai immaginato che questo sua passione potesse improvvisamente trasformarsi in una vera e propria ossessione per la musica RAP tanto da iniziare a scrivere fiumi di canzoni.

Un giorno accadde che un suo caro amico, avendo visto in lui un gran talento artistico, lo spinse ad intraprendere seriamente la strada della musica.

“Clichè” è Il suo primo singolo in uscita su tutte le piattaforme digitali dal 15 luglio 2022.

Un brano emotivamente forte, dal testo importante, con sonorità internazionali.

Brezeit è sicuramente una grande promessa per il futuro della scena Rap italiana, una penna importante, con una scrittura raffinata e incisiva, un giovane musicista che avremo modo di scoprire e apprezzare pienamente man mano che la sua carriera artistica lo porterà sempre di più verso le luci della ribalta.

Da Brezeit, ragazzo dal carattere forte e determinato, ci si aspetta molto e lui non vede l’ora di inondarci con la sua possente musica.

Il suo primo contratto discografico è targato BEAT SOUND – ADA WARNER DISTRIBUTION