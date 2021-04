Dal 20 aprile è disponibile in radio negli store e le piattaforme digitali, compreso il video su YouTube, “COSA BALLO A FARE” il nuovo singolo di LEONE.

“Ore, giorni, mesi e anni di sacrifici per realizzare un sogno – racconta LEONE – poi sul più bello arriva quell’amore ingrato, in grado di portarti a pensare che nessun successo conterà mai qualcosa se non hai lei al tuo fianco. Nella semplicità di un secondo, trova spazio la voglia di mollare tutto per correre dietro a un amore sbagliato che a fronte del tuo sacrificio, ti dà il colpo di grazia lasciandoti solo e con in mano un sogno che non si realizzerà mai più. “Cosa ballo a fare” è l’immagine dell’amore incondizionato di un ragazzo che ha la sensibilità di percepire il successo come qualcosa da condividere e che al contrario non avrebbe valore alcuno. Nonostante il nobile pensiero, il ragazzo, dovrà fare i conti con un amore sbagliato che gli porterà via tutto.”

Il video di “Cosa ballo a fare” è stato girato nel bellissimo Teatro Municipale di Casale Monferrato. Avevamo bisogno di un salto nel tempo, anni 80’ per la precisione, epoca in cui non si poteva che vivere nell’illusione che sarebbe sempre andata alla grande. Gli effetti anni 80’ legati all’introduzione e l’arrivo a teatro a bordo della 205 cabrio mettono subito in evidenza il periodo storico. Si noterà dal principio che tra i protagonisti (la ballerina è Alice Tiranti) c’è forte tensione. Ma non vi raccontiamo altro. È da vedere il video di cui Leone ha scritto la sceneggiatura, la regia è di Errico D’Andrea.

