Il cantante campano, cresciuto nella difficile realtà dei “casalesi” a Casal di Principe (CE), è stato definito il “vincitore morale” del Festival di Sanremo 2020. Ha portato sul palco dell’Ariston il brano “Billy Blu” che è diventato canzone icona contro il bullismo, canzone utilizzata in molte scuole come strumento pedagogico per sensibilizzare sull’argomento.

Marco Sentieri, al secolo Pasquale Mennillo, ha inserito nel videoclip immagini del “Teatro Comunale Parco della Legalità Casal di Principe”, perché “Non dobbiamo mai dimenticare le nostre radici”.

Videoclip # NonLasciamociBullizzareDalCoro navirus: https://youtu.be/9ltQufBbPqA

Sentieri ci definisce “Poeti dei balconi” che a volte si scordano di essere stati “Gloriosi” e in # NonLasciamociBullizzareDalCoro navirus ricorda quanto il nostro Paese abbia una grande tradizione storica citando eccellenze italiane che hanno scritto la storia del mondo: Dante, Manzoni, Michelangelo, Bernini, Marconi, Da Vinci, Giotto, Galilei, Pertini, De Curtis, Mennea, Pellegrini, Mina, Merini, Deledda, Artemisia, Loren, Magnani, Montessori, Montalcini.

La canzone, scritta dall’autore Igor Nogarotto, è anche un segnale di solidarietà verso il mondo dello spettacolo, fortemente penalizzato dalle misure restrittive adottate.

Il brano è stato suonato dai musicisti della band “Due Quarti” composta da Nicola Pilla (chitarre), Paolo Pollastro (basso, tastiere, arrangiamenti), Alessandro Pilla (batteria).

