Viene dal palco delle Audizioni Live di Musicultura il saluto commosso che Morgan ha dedicato ieri, martedì 27 febbraio, a Maurizio Costanzo: sulle note di Se penso a te – storica e inconfondibile sigla del Maurizio Costanzo Show scritta da Franco Bracardi e Gianni Boncompagni nel 1982 – l’artista ha straordinariamente improvvisato un mash-up con la canzone Io che amo solo te di Sergio Endrigo. Un omaggio sincero di grande affetto e stima di fronte al pubblico del Teatro Lauro Rossi di Macerata, che si è lasciato andare ad un lungo applauso, per ringraziare e salutare il giornalista e conduttore, autore e sceneggiatore, tra i più importanti e influenti della televisione italiana.

