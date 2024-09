Consacrato recentemente dalla critica italiana (ben 327 giornalisti musicali accreditati a formare l’osservatorio più prestigioso della nazione: quello del Club Tenco), che ha eletto il volume 1 di “Sarò Franco, canzoni inedite di Califano” quale “Miglior album a progetto del 2024”, esce ora su CD e Vinile (pubblicati da Azzurra Music) anche il volume 2 dell’opera, a completamento del progetto discografico ideato e prodotto dal giornalista ed autore Alberto Zeppieri su commissione di Frank Del Giudice (compositore delle musiche) e con la “benedizione” e la supervisione di Silvia Califano, figlia ed erede del Maestro.

Preceduto dal singolo “Oltre la città” uscito il 6 settembre – affidato alla voce e al pianoforte di Mariella Nava ed impreziosito dal violino elettrico dello special guest Vincenzo Schettini (“La fisica che ci piace”) – il nuovissimo volume 2, disponibile dal 13 settembre (vigilia del compleanno di Califano) vanta la presenza sia di nomi illustri della musica italiana ed internazionale, sia di autentiche sorprese. Tutte figure perfettamente ruotanti su orbite della “galassia Califano”, come ad esempio Ronnie Jones: artista nato esattamente lo stesso giorno di Califano, con un solo anno di anticipo; o come Jo Chiarello (che aveva esordito in un festival di Sanremo con “Che brutto affare”, scritta e prodotta proprio dal “Califfo”); oppure l’attrice e cantante Carlotta Proietti, al cui padre (l’indimenticabile Gigi) Franco aveva pensato come l’interprete ideale della canzone “Serenata a Roma”, che in effetti Carlotta ha oggi reso perfettamente sua, cantandola in italiano e in romanesco, con la forma artistica del teatro-canzone in cui il brano era stato pensato.

Può forse incuriosire la presenza di The Andre, che ha cantato in studio di registrazione sotto la sapiente guida di Dori Ghezzi. Ma la spiegazione arriva proprio da lei, che confessa: «Non potevo rimanere insensibile a “Cantico”, brano che era stato ascoltato e condiviso da Fabrizio, quando Frank e il Califfo gli avevano fatto ascoltare la prima versione ancora in fase di lavorazione»; oppure quella di Daniela Martani, opinionista, blogger ed ex “gieffina”: perché in effetti il testo della canzone da lei interpretata (“Lo so fare da me”) sembra scritto su misura per la sua cifra stilistica.

Dodici brani (come per il volume 1), tutti con inedite registrazioni e – nella versione CD – anche due bonus: ovvero i brani già usciti su vinile 45 giri in occasione dell’anniversario della scomparsa del Maestro, il 30 marzo 2024.

Compaiono così, ora anche su CD, sia l’impeccabile testimonianza di Mita Medici, sia la voce dello stesso Califano ricostruita dalla E.T. Engineering di Lisbona dopo averla recuperata da due vecchie registrazioni del 1983 su audiocassette incomplete (gelosamente custodite da Del Giudice), grazie al software della machine learning e all’uso ponderato dell’intelligenza artificiale.

Come hanno fatto recentemente i Beatles con la voce di John Lennon in Now and Then.

Questa dunque la track-list completa dell’album, che comprende conferme e novità:

SARO’ FRANCO, canzoni inedite di Califano – vol. 2

1. Oltre la città – Mariella Nava ft. Vincenzo Schettini