Da venerdì 20 giugno arriva in radio “La vita è fatta così” nuovo singolo di Amedeo Minghi, tratto dal suo album “Anima sbiadita”, prodotto da La Sanbiagio Produzioni, già disponibile in fisico e digitale (Nar International/ ADA – Warner Music Italy).

« Questa canzone descrive il dolore e la consapevolezza della fine di un amore, nel testo – afferma Amedeo Minghi – ho voluto utilizzare immagini simboliche, come le onde del mare, la pioggia e l’estate, per rappresentare la ciclicità delle emozioni e il passare del tempo. Nonostante la separazione, c’è un senso di calore e di ricordo che rimarrà e insieme la speranza di trovare un nuovo equilibrio e un nuovo sogno condiviso. In sostanza, il testo parla di come si possa affrontare la fine di una relazione con dignità, ricordando ciò che è stato e poi lasciando andare, confidando che il calore e i ricordi resteranno comunque nel cuore.»

Il brano è tratto da “Anima sbiadita” l’album di Amedeo Minghi pubblicato di recente, che contiene tra gli altri i singoli già promossi “Dove sei, dove mai”, “Non c’è vento stasera”, “Anima sbiadita”, “I colori dell’est” e altri inediti nati, alcuni, dalla collaborazione con Andrea Montemurro.

Il videoclip è firmato da Michele Vitiello: in una chiave favolistica il regista anima le “cose dimenticate” e le riporta in una dimensione temporale fra ineluttabilità del vivere e le illusioni. Amori come quello fra Dante e Beatrice, che forse si sono incontrati una volta o forse mai, ma è bastata quella scintilla a muovere un intero mondo poetico.

Amedeo Minghi compositore, cantautore, arrangiatore e produttore ha segnato la storia della musica italiana con coerenza e maestria. La sua carriera, caratterizzata da una notevole versatilità, lo ha visto attraversare vari generi musicali e scrivere autentici capolavori narrativi. Ha composto colonne sonore per la televisione, il cinema e il teatro, oltre a creare numerose hit per Mietta, Mia Martini, Anna Oxa, Andrea Bocelli, Franco Califano, Rita Pavone, Marcella Bella e i Ricchi e Poveri.

Ha partecipato otto volte al Festival di Sanremo, raggiungendo il terzo posto nel 1990 con “Vattene Amore” con Mietta. Tra i suoi brani più celebri si annoverano “1950“, “L’Immenso“, “La Vita Mia“, “Cantare è d’amore“, “Amarsi è“, “Canzoni” e “Notte Bella Magnifica“. Ha anche musicato testi sacri come “Il Cantico delle Creature” e “Le Beatitudini” e dedicato un brano a Papa Giovanni Paolo II intitolato “Un uomo venuto da lontano“. Il suo stile musicale si ispira al melodramma italiano, che ha saputo miscelare con la canzone d’autore.

Tra i parolieri con cui ha collaborato, Gaio Chiocchio e Pasquale Panella hanno avuto un ruolo significativo: Chiocchio con testi cinematografici e pieni di speranza, Panella con una visione intimistica e turbolenta dell’amore. Minghi ha anche composto le colonne sonore delle serie fantasy conosciuta in tutto il mondo “Fantaghirò“. A fine 2024 pubblica “Anima sbiadita” la sua più recente produzione discografica con inediti da cui estrae diversi singoli, ultimo solo in ordine di lancio, “La vita è fatta così”. Amedeo Minghi è attualmente in tour nelle principali piazze italiane.